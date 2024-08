Gündogan sondeja l'opció de tornar al Manchester City

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El futur d’Ilkay Gündogan al FC Barcelona està ara mateix en l’aire. Malgrat que el centrecampista alemany té contracte fins al juny del 2025, i que des del seu entorn asseguren que no té intenció de sortir, el cert és que la incertesa sobre l’alemany continua creixent. Segons va informar Catalunya Ràdio en el seu programa La TdT, citant fonts del Barça, Gündogan hauria demanat al club sortir i dies enrere va contactar amb el Manchester City, el seu equip fins a l’estiu passat, per sondejar el seu retorn a l’Etihad Stadium.

La mateixa informació va detallar que l’equip que entrena Pep Guardiola estaria obert a completar l’operació de tornada de Gündogan, una temporada després que marxés. L’última participació de l’alemany amb els skyblues va ser la disputa de la final de la Champions 2022-2023 contra l’Inter, on va disputar els 90 minuts i va aixecar el trofeu com a capità del conjunt de Manchester. De fet, els citizen van intentar retenir fins a l’últim moment Gündogan, però llavors va optar per fitxar pel Barça.El centrecampista alemany es va convertir en protagonista inesperat en la convocatòria del Barça per viatjar a València i el club blaugrana va justificar la seua absència amb un comunicat en el qual s’exposava que el jugador no entrava en la llista per precaució a conseqüència del cop rebut a la cella durant el partit del Trofeu Joan Gamper. Després del matx, va ser el tècnic del Barça, Hansi Flick, qui va admetre que va parlar amb Gündogan, però va deixar en reserva la conversa que va tenir amb el seu compatriota, afegint que “tinc la sensació que Gündogan es quedarà”.Amb el fitxatge de Dani Olmo, més la presència de Pedri i Fermín, la posició de mitjapunta està més que coberta al Barça, si bé Gündogan també pot actuar com un dels dos pivots de l’equip. En aquesta segona temporada, el salari de Gündogan augmentava respecte al curs passat i, davant d’aquesta situació, el club no veuria amb mals ulls una possible sortida, tenint en compte a més que l’alemany té 33 anys.D’altra banda, l’equip va reprendre ahir els entrenaments després de la victòria a Mestalla i ho va fer amb el concurs de Balde, que va haver d’abandonar el partit abans de temps per un cop a la cuixa.

Un gol de Muriqi va frenar en sec el Reial Madrid a Son Moix, en un partit en el qual va debutar a LaLiga un desaparegut Kylian Mbappé i que es va tancar amb dos clares ocasions perdonades per Antonio Sánchez per tombar el vigent campió. L’intent de defensa de corona va arrancar amb un empat davant del Mallorca. Salvat per Thibaut Courtois en l’inici de partit, una gran definició en un colpeig de Rodrygo va avançar els blancs als 13 minuts. No va concretar en gols els moments de superioritat l’equip de Carlo Ancelotti, que va acabar patint en la seua primera jornada a LaLiga sense triomf en la sisena edició que dirigeix l’equip blanc. El gol de Muriqi després d’un córner, aprofitant un mal salt de Rüdiger, va donar un punt al Mallorca, que va tenir a prop el triomf en els minuts finals en una doble ocasió per a Antonio Sánchez.