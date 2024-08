El Lleida Handbol es posa en marxa amb el repte de pujar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida Handbol Club va arrancar ahir la pretemporada amb un entrenament a les instal·lacions de l’Inefc, amb l’objectiu d’afrontar un curs 2024-25 en què l’objectiu serà “estar entre els cinc primers”, explicava el director esportiu del club, Txema del Rosal, qui no oculta que “ascendir és un repte”. L’equip afronta la seua tercera temporada a Divisió d’Honor Plata, tot i que amb un canvi de grup, ja que torna a tenir com rivals equips catalans i valencians, després de competir a l’anterior campanya contra bascos, navarresos, riojans i aragonesos. “És un estalvi econòmic important, també en hores de viatges, ja que ara els desplaçaments són a ciutats més pròximes”, afegeix Del Rosal. Per tercera temporada al capdavant de la banqueta hi ha Iban Raigal i Javi Zaldo, amb Lluc Aumatell com a preparador físic.

L’equip ha fet dos fitxatges, la portera argentina Lara Peris, que arriba del Vélez Sarsfield i la pivot Carmen Esparza, procedent del Schär Saragossa. Supleixen la baixa de la portera Marta Villoslada i de la pivot Jone Hijosa, que estarà absent durant quatre mesos per motius d’estudis i que tornarà per Nadal.La resta de la plantilla són jugadores que ja hi havia la passada setmana: Cati Casasola, Henar Martínez, Valentina Bastarrica, Sofía Feliu, Merli Baró, Marina Graell, Esther Pérez, Jennyfer Nana, Minerva Soto i Geo Milea. Van completar el primer entrenament algunes juvenils, que podran jugar també amb el primer equip.“Tenim un equip consolidat i amb les incorporacions també hem millorat. És un equip que està evolucionant molt bé”, va explicar Del Rosal, per la qual cosa va insistir que “l’objectiu és estar entre els millors”.El Lleida HC disputarà el seu primer amistós aquest dissabte, rebent a l’Onze de Setembre l’Handbol Ribes (19.00 hores). El segon partit de preparació serà el dia 31, de nou a casa i contra el Schär Saragossa, per visitar l’1 de setembre la pista de La Jota de Saragossa. Tancaran els amistosos a casa davant l’Amposta, el 7 de setembre. La Lliga començarà el dia 22 de setembre, rebent al Pavelló Onze de Setembre el Palautordera.