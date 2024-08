Debut a casa contra l'Alhama

L’AEM iniciarà la Lliga 2024-25 rebent l’Alhama de Múrcia i a continuació, en el seu primer desplaçament, visitarà el Barça B. L’equip lleidatà va conèixer ahir, per fi, el calendari de Primera RFEF Femenina del qual en cap moment no havia informat la Federació Espanyola de quan seria el sorteig, tot i que després de sortir a la llum dilluns el de la Lliga F era deduïble que a continuació es facilités el de la segona categoria estatal. Al tractar-se d’un calendari asimètric en el qual no coincideix la primera amb la segona volta, l’AEM acabarà la Lliga al camp del rival davant del qual la iniciarà, l’Alhama.

El tècnic aemista Rubén López va valorar positivament el fet de començar la competició al Recasens. “És positiu començar a casa i després anar a Barcelona perquè entre tots dos partits hem de jugar la Copa de la Reina a les Balears (contra el Balears, un acabat d’ascendir) i ens hauria condicionat molt jugar lluny. No obstant, Alhama i Barça B, els dos primers rivals a la Lliga, són dos candidats a lluitar pel títol. Serà difícil, però davant de l’Alhama, a casa, som un equip fort”, va explicar el tècnic barceloní.Pel que fa als dos descendits de la Lliga F, l’equip lleidatà s’enfrontarà primer al Vila-real, en feu castellonenc, a la jornada cinquena, mentre que tancarà la primera volta visitant l’Sporting de Huelva. L’AEM ja s’ha mesurat en aquesta pretemporada al Vila-real vencent-lo clarament per 3-0 en l’estrena a casa de la nova plantilla 2024-25.López va fixar l’objectiu per a aquesta campanya a “guanyar a l’Alhama en el primer partit de Lliga i a partir d’aquí ja veurem”, perquè és conscient de la duresa de la competició. “Estem entre els tres pressupostos més baixos de la categoria i ens han marxat 12 jugadores”, va apuntar.

El tècnic aemista diu que l’objectiu de la temporada és “guanyar el primer partit i a partir d’aquí ja veurem”

L’AEM ha fet onze incorporacions: la portera María Mon; les defenses Vero Herrera, Maryame Atiq i Laura Blasco; les centrecampistes Inés Faddi, Paula Ransanz i Marina Pérez; i les atacants Marta Gestera, María Lara, Mery Martí i Fati Gharbi.

El club busca un reforç en atac

La plantilla de l’AEM no està del tot tancada, ja que el club busca un reforç en atac, tal com reconeix el tècnic Rubén López, sobretot després de la lesió que sembla greu de Fati Gharbi que es va fer dijous passat en l’amistós a casa contra el Vila-real. “Esperem el que diuen les proves mèdiques, però es tractaria del lligament creuat. Estem buscant algú a dalt per la lesió de Fati, però no és senzill”. La bona notícia, en canvi, és que Mariajo ja es troba a la recta final de la seua recuperació de la lesió de genoll.

Cinquè test de pretemporada avui a Cornellà

L’AEM jugarà avui al feu del Cornellà (19.00 hores) el cinquè amistós de pretemporada. Fins ara, l’equip lleidatà ha perdut davant de dos conjunts de la Lliga F, Llevant Badalona (1-0) i Espanyol (2-0), mentre que va vèncer l’Europa (Segona RFEF) a domicili per 0-4 i el Vila-real (acabat de descendir de la Lliga F) per 3-0, oferint una gran imatge, malgrat les nombroses cares noves.