'Esportmania' supera a l'estiu les 2.000 places

L’alcalde accidental, Carlos Enjuanes, va visitar ahir les activitats que s’estan portant a terme al pavelló Juanjo Garra dins del programa Esportmania i va destacar la llarga tradició i acollida que té aquesta activitat estiuenca, que enguany celebra la quaranta-tresena edició amb un total de 2.042 places disponibles, superant les 1.975 de l’any passat.

Enjuanes va assenyalar que “Esportmania no només té un impacte esportiu, sinó també educatiu i social, ja que fomenta valors com el respecte, la responsabilitat i la cooperació, i ajuda els nens a millorar la seua autoestima i a superar les pors”. Els nens i nenes han pogut practicar activitats com el tir amb arc, el piragüisme, el bàsquet, l’handbol, l’hoquei, el futbol sala, l’escalada, el patinatge, l’hoquei patins, el tenis taula, ball, jocs col·lectius, skate i activitats aquàtiques, entre altres.