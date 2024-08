Gerard Encuentra: “La filosofia és la mateixa”

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra, que com el club farà el seu debut aquesta temporada a l’ACB, té molt clar com vol que jugui el seu equip. Ja ho va avançar poc després d’aconseguir l’històric ascens a Madrid i ahir ho va tornar a corroborar, i és que l’ADN del Força Lleida no es discuteix. “Mantenim la mateixa filosofia”, va assenyalar ahir el tècnic lleidatà en la primera roda de premsa des que va arrancar la pretemporada, ja sobre el nou parquet del Barris Nord.

La polivalència i versatilitat que tant defensa Encuentra es veu reflectida fins ara en les vuit incorporacions que ha fet el club, al marge dels ja coneguts Rafa Villar i Kenny Hasbrouck, els únics que continuen. “Els últims anys ja ha estat així, amb jugadors que poden ocupar diferents posicions, perquè al final nosaltres no podem jugar com el Barça o el València. Si volem jugar al mateix estil que ells sempre ens guanyaran perquè tenen millors jugadors. Nosaltres hem de jugar d’una manera diferent i la manera de fer-ho és tenint jugadors que puguin ocupar altres posicions, que puguin incomodar el rival, i aquesta ha estat la dinàmica dels últims anys i la mantindrem”, va indicar.

Walden, Madsen, Hasbrouck, Bozic, Villar, Caicedo, Oriola i Paulí, vuit dels deu que ja s’entrenen. - JORDI ECHEVARRIA

El tècnic de l’Hiopos Lleida es va mostrar satisfet amb els reforços. “Estem construint una bona plantilla, després hem de conjuntar-nos i ser un bon equip, perquè l’objectiu és ser competitius. Després el dia a dia ens anirà marcant altres objectius al marge del principal, que és mantenir-nos”, va assenyalar Encuentra, al qual encara li falten dos peces per completar el puzle, les dos en el joc interior. “Un cinc el necessitem segur i l’altra plaça ja ho veurem durant la pretemporada. A mi m’agradaria un quatre que obrís el camp, però tot anirà condicionat al perfil de cinc que fitxem. Si és més de pal baix, crec que necessitarem un punt més de poder atlètic, però ara mateix estem molt focalitzats en la incorporació del cinc i després, segons les condicions que aquest jugador tingui, podrem perfilar les condicions de l’altre fitxatge que falta”, va explicar.El president, Albert Aliaga, va deixar clar que “anem amb tota l’ambició del món, absolutament tota, i també amb tota la prudència, ja que som els últims a arribar a la casa gran (ACB), però en ambició i ganes no hi haurà cap equip que ens guanyi”, i va afegir: “Estem fent tot el possible, tant esportivament com a nivell d’empreses i massa social, per quedar-nos molts anys a l’ACB.”

Prop dels 4 milions i dels 4.000 abonats

Albert Aliaga ja va dir després d’aconseguir l’ascens que l’objectiu era arribar als 4 milions d’euros de pressupost. Ahir va reconèixer que “estem molt a prop d’aconseguir-ho”, i va afegir: “En abonats ja estem a prop de la xifra límit que ens vam marcar i pel que fa a empreses creiem que sobrepassarem l’objectiu”. Sobre les obres de millora al Barris Nord va comentar que “fa dos mesos teníem un pavelló que durant 20 anys no havia patit cap reforma. Ja tenim el parquet nou, les cistelles arriben la setmana que ve i estem pressionant perquè a començaments de setembre estigui tot instal·lat”.

Bropleh ja té el visat per viatjar

Thomas Bropleh ja té el permís del consolat de Libèria per sortir del país i s’espera que entre avui i demà pugui viatjar fins a Lleida, mentre que Dee Bost, que està jugant la Lliga de Veneçuela, ho farà la setmana que ve.