Fuentes torna a l'equip estatal com a seleccionadora

La Federació Espanyola de Natació (RFEN) va anunciar ahir el nomenament de la tarragonina Andrea Fuentes, quàdruple medallista olímpica, com a nova seleccionadora de l’equip estatal de natació artística, reemplaçant així la japonesa Mayuko Fujiki després d’una exitosa etapa amb medalles en Campionats d’Europa, del Món i Jocs Olímpics. La seua substituta és tota una llegenda de la natació artística espanyola que, a més de les quatre medalles olímpiques, va sumar-ne setze en Mundials i unes altres setze en Europeus.

Fuentes es va retirar com a nadadora després dels Jocs de Londres 2012, i des d’aleshores ha continuat lligada a la natació artística. El 2018 va acceptar l’oferta per fer-se càrrec de l’equip nord-americà, al qual ha portat fins al podi olímpic, cosa que no succeïa des de feia 32 anys. Amb aquest equip va guanyar la medalla de plata en els passats Jocs de París, a més de dos metalls en l’últim Mundial de Doha. Andrea Fuentes va qualificar com “un honor” convertir-se en la nova líder de l’equip espanyol. “Ho faré amb la mateixa passió i compromís que sempre m’han guiat, buscant arribar a dalt de tot de manera innovadora i atractiva per a l’esportista”, va dir. Va avançar que treballarà juntament amb Víctor Cano, exgimnasta i la seua parella. “Crearem moments inoblidables, amb la intenció d’aportar una cosa nova a l’esport i ajudar en la seua evolució. Estem a punt per donar el millor de nosaltres i descobrir la personalitat única d’aquest equip, que sens dubte omplirà els nostres cors diàriament”, va assenyalar.