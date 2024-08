El Linyola és de Segona!

El CFS Autoescola Urgell Linyola va començar ahir la pretemporada amb un gran regal. La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) els va confirmar oficialment que aquesta temporada jugaran a la Segona divisió, l’avantsala de la màxima categoria, amb la qual cosa a més de ser l’equip lleidatà de futbol sala en categoria més alta, són el tercer de Catalunya, ja que a la Primera divisió només hi ha dos equips de Barcelona. “Ens van oferir pujar a Segona perquè havia renunciat el Xaloc d’Alacant i vam dir que sí. I ara hem tingut la confirmació que som en aquesta categoria”, explicava Montse Carles, una de les jugadores de l’equip. “Ha estat una sorpresa però afrontem el repte amb moltes ganes”, afegeix.

El CFS Autoescola Urgell Linyola complirà la seua desena temporada amb aquest premi que, a més, suposa el segon ascens consecutiu ja que fa dos temporades van pujar de Primera Catalana a Divisió d’Honor. “Hem acabat segones, darrere del Corcòrdia, que va pujar com a campió”, afegeix Montse Carles. “Estem orgulloses de ser un referent del futbol sala femení de Lleida i de tenir a l’equip una jugadora, Karen Pons, que amb 16 anys ja ha estat amb la selecció espanyola”, apunta.La plantilla d’aquest ascens l’han format Xènia Cantenys, Núria Lesan, Cristina Vilalta, Karen Pons, Anaïs Luque, Mariona Martínez, Júlia Palma, Cristina Tió, Paola Martínez, Yana Najar, Montse Carles i Rosi Sabaté, amb Xavi Alis com a entrenador. Mariona i Núria no seguiran a la plantilla, que busquen algun reforç per afrontar la nova categoria.La Lliga començarà el 21 de setembre i el primer partit el Linyola el jugarà a casa, rebent el Caldes, mentre que la primera sortida, el 28 de setembre, serà a la pista de l’Entrerius Saragossa.De moment el club del Pla d’Urgell ja ha concretat un parell d’amistosos per posar-se a punt. El 7 de setembre visitaran la pista del Concòrdia i el 14 rebran a Linyola l’AECS l’Hospitalet.