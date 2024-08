El Balaguer cau contra un Atlètic Lleida superior

Publicat per Joan Bové Verificat per Creat: Actualitzat:

El Balaguer es va veure superat ahir per un Atlètic Lleida que es va mostrar molt superior i que va imposar la seua millor condició física (0-6). El partit va ser de clar domini visitant, davant d’un Balaguer que només va poder aguantar mitja hora, el que cosa va tardar l’equip del Segrià a marcar el primer gol. Amb tot just deu dies d’entrenament, i en el seu segon amistós, els de Josete no van poder frenar l’equip de Gabri García, que porta més setmanes de preparació, ja que la Lliga de Tercera RFEF comença el 8 de setembre, mentre que la de Primera Catalana no ho fa fins al 22 del mateix mes.

El Balaguer va mostrar bons detalls en la primera mitja hora de joc, en la qual va aguantar la intensitat més gran de l’Atlètic Lleida, que no va tardar a tenir la primera ocasió clara de gol amb una centrada de Soule a la qual no va arribar Joanet per molt poc. El mateix Joanet López no va perdonar al minut 31 quan va aprofitar una centrada de Wilber per anotar el 0-1. El gol va donar ales a l’Atlètic Lleida i va afectar el Balaguer, que es va començar a veure desbordat. Tan sols tres minuts més tard, al 34, va ser Wilber Hurtado el que anotava el 0-2 i, al 41, Xavi Manrique marcava el 0-3, resultat amb què es va arribar al descans.Qualsevol possibilitat de reacció del Balaguer va quedar frenada tot just iniciar-se la segona meitat, quan Boris Garrós va anotar el 0-4 (46’). A partir d’aquí el partit ja va ser clarament de l’equip visitant, que encara marcaria dos gols més: al minut 62 Marcel Samsó firmava el 0-5 i, al 69, Moró Sidibé tornava a superar la defensa local per posar el definitiu 0-6.

Golejades de l’Artesa de Segre i el Borges

L’Artesa de Segre i el Borges, dos dels equips lleidatans que juntament amb el Balaguer i el Juneda competiran aquesta temporada a Primera Catalana, van disputar ahir sengles amistosos de pretemporada en els quals es van emportar la victòria amb golejada. L’Artesa de Segre es va imposar per 5-0 al Cervera, mentre que el Borges ho va fer per 4-0 contra el Guissona.Encara amb poques sessions d’entrenament, l’entrenador de l’Artesa de Segre, Pau Prior, va aprofitar per fer dos equips diferents davant del Cervera i donar minuts a tots els jugadors. També va utilitzar jugadors juvenils i del filial. Davant d’un Cervera lluitador, l’Artesa de Segre va anar de menys a més i va tenir com a gran protagonista Ilyass Chafai, autor dels cinc gols. L’1-0 el va marcar al minut 9, i els altres quatre ja a la segona part, als minuts 53, 58, 76 i 85.Per la seua part, el Borges Blanques també va aprofitar per repartir minuts i, en una segona part millor que la primera, va superar el Guissona 4-0. L’1-0 el va marcar Pau Suñol (26’), el 2-0 va ser d’Eduard Tiers (41’), el 3-0 de Joel Guitart (64’) i el 4-0, de Marc Rubio (89’).