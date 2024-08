El Barcelona, a contrarellotge per inscriure Dani Olmo

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona està treballant a contrarellotge per inscriure Dani Olmo i que estigui disponible per a l’entrenador, Hansi Flick, de cara al partit d’aquest divendres davant l’Athletic. Però les sortides de Gündogan i de Vitor Roque no serien suficients per complir el fair play financer i faria falta una sortida més, que podria ser la de Mika Faye, segons va informar ahir el rotatiu Sport.

Després que en el debut de lliga a València (1-2), el flamant fitxatge blaugrana, Dani Olmo, no estigués a la llista de convocats, oficialment perquè portava pocs entrenaments amb l’equip, el Barça s’ha marcat com a objectiu prioritari inscriure el de Terrassa, que debutaria amb l’equip davant de la seua afició. Encarrilades les sortides de Gündogan i Vitor Roque, l’enèsim fitxatge fiasco del Barcelona, caldria alguna altra sortida per alliberar la massa salarial necessària per permetre la inscripció d’Olmo. L’opció aparentment més viable seria la de Mika Faye, jugador que comparteix representant amb Olmo i pel qual el club espera ingressar 15 milions d’euros en concepte de traspàs. Les presses per vendre, com sempre, no ajuden a aconseguir aquest objectiu.Ilkay Gündogan, per la seua part, va acudir ahir a la Ciutat Esportiva per acomiadar-se dels seus companys, abans de desplaçar-se a Manchester per firmar el seu nou contracte amb el City de Pep Guardiola, que ja ha donat el vistiplau a la tornada de l’alemany. Als seus 34 anys la idea era firmar per una temporada amb una segona d’opcional. D’altra banda, Vitor Roque és a prop d’anar-se’n cedit al Betis. El brasiler ja no va aparèixer ahir a les imatges de l’entrenament facilitades pel club. D’altra banda, qui està a prop de convertir-se en nou jugador blaugrana és l’extrem italià Federico Chiesa, del Juventus. El jugador ja ha donat l’OK per fitxar i està d’acord a rebaixar-se el sou de 6 a 4,5 milions, i falta la negociació entre els clubs.

El Femení, contra l’Al-Ahly i el Sydney Uni

El Barcelona Femení, vigent campió de la Lliga de Campions, s’enfrontarà a l’Al-Ahly egipci i al Sydney Uni australià, al Grup B del Mundial de Clubs, que es disputa del 27 de setembre al 3 d’octubre al Caire.

Demà, el Gamper davant l’AC Milà

El Barcelona femení jugarà demà a l’Estadi Johan Cruyff el Trofeu Joan Gamper, en el qual s’enfrontarà amb l’AC Milà (20.00), abans d’emprendre la gira nord-americana.

Només un partit de sanció per a Mendy

El Comitè de Competició va sancionar ahir només amb un partit al madridista Mendy, expulsat en el partit contra el Mallorca per una dura entrada sobre Muriqi.