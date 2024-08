Davant d'un repte històric

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida.net HC Alpicat ja està en marxa per preparar una temporada històrica, la del debut a l’OK Lliga, la màxima categoria de l’hoquei patins estatal. L’equip que continuarà dirigint Jordi Sito Expósito ha començat a treballar a Mollerussa, ja que encara no pot fer ús del seu pavelló, i sense estar al complet, perquè un dels seus quatre fitxatges, Jan Munné, cedit pel FC Barcelona, no s’incorporarà al treball fins a la setmana que ve.

Sí que ja estan en dinàmica les altres tres cares noves, Marc Vázquez, que arriba del Girona, el porter lleidatà Xavier Bosch, que torna al club després de dos campanyes a l’Igualada, i Oriol Uri Llenas, que també arriba procedent del quadre de l’Anoia. Continua la columna vertebral de l’equip de les últimes temporades, és a dir, el porter Ricard Casals, els germans Joan Ramon i Miquel Serret, Iago Vázquez, Pol Besolí, David Ballestero i Mats Zilken, que ahir es va absentar de l’entrenament per motius personals.

La plantilla és d’11 jugadors, la qual cosa obligarà Sito a descartar-ne un en cada partit (només se’n poden inscriure 10 en acta), una cosa que no preocupa el tècnic, sinó tot el contrari, al veure-ho com un esperó per fomentar la competència. “Estic molt content amb la plantilla que hem aconseguit formar. La realitat és que tenim diversos jugadors amb diferents funcions al marge de jugar, com Zilken, que entrena al nostre femení, i Ballestero, que és preparador físic d’altres clubs, i entenem que l’exigència serà màxima i aquestes coses no ens haurien de condicionar. Espero que el tema de les convocatòries sigui un tema motivador, que faci que tothom treballi moltíssim. Després intentarem ser justos i donar el premi a aquell qui s’ho mereixi, i al que no, a treballar més la setmana següent”, va dir el tècnic de Capellades. Pel que fa als reptes, Sito no amaga que “l’objectiu és somiar amb la permanència”, i apunta: “Tots sabem, i no és per fer-nos les víctimes, que a nivell estadístic és molt difícil aguantar la categoria i que la majoria dels equips que pugen acostumen a baixar, però també és cert que de tant en tant algun aconsegueix salvar la categoria i és el que nosaltres anhelem. Crec que estem preparats per fer-ho, som conscients que a l’OK Lliga hi ha vuit o deu equips que històricament hi són sempre, i l’altra Lliga és la de la permanència, i l’objectiu és estar del desè cap a dalt”.

L’equip del Segrià es va exercitar ahir durant una hora i després va disputar un partit d’entrenament contra el Mollerussa, de Primera Catalana.

Tècnic de la selecció al matí i de l’equip a la tarda

Expósito és l’ajudant del seleccionador espanyol femení al Mundial que es disputarà a Itàlia del 16 al 21 de setembre. Aquesta situació fa que el tècnic entreni al matí la selecció al CAR de Sant Cugat i, les tardes que té entrenament amb l’Alpicat, com ahir, es desplaci fins a Mollerussa. “Sé que em tocarà fer molts quilòmetres aquests dies, però més enllà d’això la pretemporada que farem amb l’Alpicat serà boníssima. Només faltaré quatre dies de pretemporada i tampoc no ha de ser excusa perquè l’equip no tingui una bona preparació”, va assenyalar Sito, que afrontarà el Mundial “amb molta il·lusió”.