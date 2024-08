Pons també serà copatrocinador del Força Lleida a l'ACB

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa d’importació d’oli d’oliva Pons, pertanyent a la firma Clos Pons de l’Albagés, també s’ha sumat al projecte del Força Lleida a la Lliga ACB i serà un dels copatrocinadors de l’Hiopos Lleida les dos pròximes temporades, unint-se així a Cosehisa i Rodi Motor Services, acords que ja va anunciar el club fa dies. La firma de les Garrigues, que ja comptava amb patrocinisen l’atletisme, ha entrat amb força en altres esports, tant en el bàsquet, sent un dels partners importants del projecte d’ACB, com en l’hoquei patins, ja que serà el nou patrocinador principal del Lleida Llista d’OK Lliga en substitució de la immobiliària Finques Prats, tal com va avançar ahir SEGRE.

“Tenir un equip lleidatà a l’ACB és una cosa històrica i no ho podíem desaprofitar. Pons, una marca del territori, està en un moment d’expansió dels seus productes i creiem que aquesta aliança ens portarà un benefici comú”, va dir Eduard Pons, CEO de l’empresa.

D’altra banda, l’equip de Gerard Encuentra continua exercitant-se amb vista al primer amistós que disputarà demà a Encamp davant del MoraBanc Andorra, on no hi haurà Thomas Bropleh, que després de resoldre els problemes de visat té previst arribar a Lleida dissabte.