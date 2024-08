Roglic segueix líder amb un nou esprint

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ciclista txec Pavel Bittner (Team DSM Firmenich-PostNL) es va imposar ahir a l’esprint en la cinquena etapa de la Vuelta 2024, disputada entre la localitat de Fuente del Mestra (Badajoz) i Sevilla sobre 177 quilòmetres, mentre que l’eslovè Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) continuarà de líder una jornada més. El jove esprinter de 21 anys va arrabassar la victòria al belga Wout van Aert (Team Visma-Lease a Bike) a la photo finish, aconseguint el seu primer triomf en una gran volta i la seua tercera victòria com a professional després de les dos que va sumar a la recent Vuelta a Burgos.

L’etapa va estar marcada per la calor i el baix ritme en el pilot, sempre dominat per l’Alpecin Deceuninck i el Team Visma-Lease a Bike, que van controlar en tot moment la fuga, format pels espanyols Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) i Ibon Ruiz (Kern Pharma), que van arribar a tenir més de cinc minuts d’avantatge, però sense opcions de victòria en cap moment. Els escapats van ser caçats a falta de 38 quilòmetres per a meta, just 14 quilòmetres abans de l’esprint intermedi a La Algaba, que va oferir el primer duel entre Van Aert i Groves, els dos grans favorits sobre el paper per a la victòria i per conquerir l’anhelat mallot verd de la regularitat. D’aquest primer duel va resultar vencedor l’australià, que aconseguia retallar l’avantatge del líder d’aquesta classificació, i enviava un avís a la resta d’esprinters.La gran espanyola disputarà avui una sisena jornada entre Jerez de la Frontera i Yunquera, amb tres ports.