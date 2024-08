Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La lleidatana Alba Caño estarà en dinàmica del primer equip del Barça, que ve de guanyar el pòquer de títols entre Lliga, Copa, Champions i Supercopa d’Espanya, de cara a la present temporada en què arrancarà el nou projecte sota les ordres de Pere Romeu, que passa a ser l’entrenador en substitució de Jonatan Giráldez.

Segons va anunciar ahir el club, la centrecampista natural de Puiggròs, de 20 anys, mantindrà la fitxa del filial, equip del qual és capitana, però formarà part de la primera plantilla en els entrenaments i aportarà profunditat en la rotació de l’equip blaugrana juntament amb la lateral esquerra Judit Pujols, que també estarà en dinàmica del primer equip però continuarà figurant a la plantilla de l’equip B, que ha estat campió de la divisió de plata, en la qual competeix l’AEM, les dos últimes temporades.El Barça repeteix així la fórmula que ha utilitzat les últimes temporades de completar la plantilla amb joves de futur que puguin reforçar i mantenir el rodatge amb l’equip B. De fet, la temporada passada Vicky López i Martina Fernández van exercir aquest mateix paper i ara passaran a tenir fitxa del primer equip, després d’haver complert les expectatives dipositades en elles.

Caño va arribar a les categories inferiors del Barça el 2018 després de començar la seua formació a l’EF Garrigues i tot seguit recalar a l’AEM, on va formar part de l’històric equip infantil que va guanyar una Lliga masculina entrenat per Dani Rodrigo. Aquesta serà la seua setena temporada com a blaugrana i la cinquena al filial, que ara capitaneja. La de Puiggròs ja va debutar amb el primer equip el novembre del 2022, en un partit davant del Levante Las Planas en el qual va jugar 45 minuts, pocs mesos després de proclamar-se campiona d’Europa sub-19 amb la selecció espanyola. Des d’aleshores, ha patit algunes lesions que l’han privat tornar al primer equip, encara que a estiu ha fet la pretemporada des de l’inici i intentarà fer-se un lloc al centre del camp blaugrana, en el qual figuren estrelles com Aitana Bonmatí o Alèxia Putellas.

L’equip rep avui el Milan al Gamper abans de la gira americana

■ L’equip femení celebra avui el Trofeu Joan Gamper (20.00 hores), en el qual s’enfrontarà al Milan italià, abans d’embarcar-se a la gira pels Estats Units, que les blaugranes faran des del dia 25 fins a l’1 de setembre, abans de començar la competició lliguera. Així com durant la resta de la pretemporada, es preveu que Caño participi tant en el Gamper –les activitats prèvies del qual arrancaran a les 18.30 hores– i a la gira, al contrari que l’atacant Bruna Vilamala, que sortirà cedida al Brighton anglès.