L’Atlètic Lleida aspira a 1.000 socis

L’Atlètic Lleida va posar ahir en marxa la campanya d’abonats per a la seua temporada de debut a Tercera RFEF, que naix amb l’ambiciós repte de superar els mil abonaments al llarg de la temporada en un estadi, el Ramon Farrús, amb 1.150 seients. Sota l’eslògan Tornarem a lluitar, tornarem a patir i tornarem a guanyar, una adaptació de la cèlebre cita de l’expresident de la Generalitat Lluís Companys, el club ofereix un abonament general a 100 euros, que inclou els 17 partits com a local a Tercera RFEF, els partits de l’Atlètic Lleida Genuine i descomptes a la botiga del club.

Tanmateix, existeixen rebaixes per a jubilats i nens i també si s’adquireix més d’un carnet amb el pack familiar, en el qual s’aplica un 20% de descompte per a un segon abonament i es rebaixa fins a un 40% el preu d’un tercer.El carnet per a jubilats val 60 euros, el júnior, de 15 a 18 anys, es podrà adquirir per 30, i l’infantil, fins als 14 anys, costarà 20. A més, els pares i mares de la base d’Atlètic Lleida i Atlètic Segre podran comprar l’abonament per 80 euros. Els carnets ja es poden tramitar a través del web atleticlleida.com, o presencialment al Ramon Farrús, de dilluns a divendres de 18.00 a 21.00.Cal recordar que el Mollerussa, l’altre lleidatà de Tercera RFEF, també ofereix un abonament general a 100 euros i rebaixa els preus a jubilats i joves fins a 21 anys.