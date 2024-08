Derrota ajustada de l'Hiopos Lleida davant de l'Andorra en la seua estrena

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Complex Esportiu d’Encamp ha acollit aquesta tarda el VI Trofeu d’Encamp entre dos equips ACB: el Morabanc Andorra i l'Hiopos Lleida. Villar, Walden, Madsen, Paulí i Bozic han format el primer cinc inicial de l’equip de Gerard Encuentra en la nova era.

Els lleidatans mantenien l’avantatge en els primers compassos de partit amb un 6-7. Dos triples seguits d’Andorra posaven els locals per davant. Gerard Encuentra aprofitava per fer rotació de banqueta on només Madsen continuaria a pista. 14-7 al lluminós que sacseja Hasbrouck des de la línia de 6,75. Més moviments a la banqueta per donar minuts als jugadors vinculats amb el marcador 26-20 que s’acaba ajustant amb dos punts més de l’equip de la Terra Ferma.

Bona arrencada de quart dels lleidatans amb Ferran Mauri anotant i posant l’empat 28. Gerard Encuentra demanava el primer temps mort a la mínima que Morabanc Andorra tornava a agafar els regnes del partit. Hasbrouck posava el triple i el 38-35 a cinc minuts del descans. Joc ràpid, rebots i pèrdues on els locals mostraven un punt més d’encert. Ho atura Encuentra per a donar algunes indicacions i retalla per anar al descans 48-44.

Cinc punts de Madsen per obrir el tercer quart i capgirar el marcador 48-49. Els dos equips mantenen el pols amb un ajustat 52-51 amb dos punts d’Oriola sota cistella. L’equip local feia un clic, posava una marxa més en anotació per situar el 69-53 a un minut del final del tercer quart. Kenny, al contraatac, es plantava al límit de la línia de 6,75 per anotar un triple sobre la botzina i posar-se deu sota (69-59).

Un Hiopos Lleida intens retallava en el primer tram del darrer quart amb una cistella passada de Bozic inclosa (73-68). Minuts finals d’ajustar jugades, provar-ne de noves i començar a engranar un equip nou en el seu primer test de pretemporada com a equip d’ACB després d’una setmana d’entrenaments, amb un marcador final de 85-80.