El Critèrium de les Borges estrena categoria femenina

El Critèrium de les Borges Blanques, Memorial Sisco Peries, una prova que el Club Ciclista Ateneu Garriguenc va recuperar l’any passat després de més de tres dècades sense disputar-se durant la festa major, viurà el proper 2 de setembre una segona edició amb moltes novetats, la més important, la inclusió de la categoria femenina.

“Som una iniciativa popular autogestionada i, per tant, feminista. És per això que ens semblava necessari incorporar la primera edició femenina de la prova dins del marc de la festa major. Després d’una primera edició, ens veiem amb forces i ganes de treballar per celebrar una jornada amb un gran ventall de categories”, van explicar ahir els seus organitzadors, que confien a superar els 58 ciclistes que s’hi van inscriure l’any passat.

Tancarà el calendari de la primera Xallenge de les Terres de Ponent, que inclou 4 critèriums

L’altra gran novetat d’aquesta segona edició serà el recorregut, amb un traçat més ràpid, però que conserva l’essència del critèrium. La prova tindrà un circuit urbà, d’aproximadament 1,2 quilòmetres, al que els participants faran unes quantes voltes fins completar uns 60 quilòmetres, la categoria masculina, i uns 45, la femenina. La sortida de la prova masculina serà a les 16.30 hores i la femenina a les 18.30, i el recorregut transcorrerà pel passeig del Terrall, el raval de Lleida, l’avinguda de les Garrigues, el carrer Pintor Pau Macià, el carrer de Nostra Senyora de Montserrat, l’avinguda de Jaume I i finalment l’arribada serà al passeig del Terrall.El segon Critèrium de les Borges Blanques tindrà les categories sub-23, elit, màster, cadet, júnior i femenina. Aquest any, la prova forma part de la primera Xallenge de les Terres de Ponent que inclou, per primera vegada, quatre critèriums en diferents municipis com Lleida, Ivars de Noguera i Juneda.