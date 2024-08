El Barça guanya el Milan al Gamper i Alba Caño és titular

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça es va emportar ahir la quarta edició femenina del Joan Gamper, després de batre per 2-0 el Milan, amb gols de Pajor i Alèxia, en un xoc en el qual el resultat va quedar molt curt per les ocasions que van generar les blaugranes i que va servir com a carta de presentació del projecte de Pere Romeu, que es va estrenar com a entrenador blaugrana en un Johan Cruyff que va registrar la millor entrada de la seua història per a un partit del femení, amb 5.579 espectadors. La lleidatana Alba Caño va ser titular i va jugar 73 minuts.

En la prèvia del partit, es va fer la tradicional presentació de la plantilla i Alèxia Putellas, la capitana, va prendre la paraula per donar la benvinguda a les noves incorporacions i va expressar l’ambició de l’equip de “continuar fent història” després d’aconseguir l’any passat el pòquer de títols. “No ens pararem aquí. Us prometem treball i humilitat per tornar a ser a prop dels quatre títols”, va afegir la capitana. A més, Pere Romeu va expressar que “l’afició sou el motor d’aquest equip. Prepareu-vos perquè enguany aquestes jugadores us faran sentir molt orgullosos i ens donaran molts èxits”. El conjunt blaugrana va dominar a pler, malgrat que les grans figures com Alèxia i Aitana només van jugar els minuts finals. La polonesa Pajor va avançar el Barça al minut 18, convertint una centrada de Graham Hansen. Posteriorment, les blaugranes van topar fins a tres vegades amb el pal, abans que l’àrbitra anul·lés per un fora de joc inexistent un gol de Celia Segura. Quan el marcador semblava que no es mouria, Alèxia Putellas es va treure un xut des del centre del camp al minut 90 que va significar el 2-0 final.