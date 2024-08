Estrena amb bona imatge

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va arrancar la pretemporada d’amistosos amb una derrota ajustada (85-80) davant d’un MoraBanc Andorra més rodat, en un duel en el qual els lleidatans van aguantar durant la primera part i van reaccionar en l’últim quart, quan els locals van aconseguir una renda de 16 punts.

Gerard Encuentra ja havia avisat en la prèvia que aquests partits abans de l’estrena de Lliga serien d’entrenament, i més el d’ahir, al qual arribava amb molt poca càrrega de treball a l’esquena i amb la plantilla encara incompleta. Hi van acudir els vuit de plantilla disponibles, a l’espera que avui arribi, com es preveu, Thomas Bropleh, i durant la setmana que ve, Dee Bost. El tècnic es va reforçar amb Sergio Llorente i Jordan Coroline i dos del planter, el júnior Ferran Mauri, que va fer el seu debut amb l’equip anotant sis punts i confirmant el seu gran futur amb una sèrie de 2 de 3 en triples, i Ibou Dabo, que va ser l’únic que no va actuar. En el pla ofensiu van destacar Bozic i Madsen, que s’enfrontava al seu exequip, ambdós amb 16 punts, així com Kenny Hasbrouck, que va firmar 14 cistelles amb 4 triples de 10 intents.Després d’una arrancada igualada (6-7, m.2), l’equip que dirigeix Natxo Lezkano va prendre cert avantatge gràcies al seu joc interior, sobretot de Nacho Llovet, i als punts des del perímetre de Shannon Evans. Els lleidatans van respondre, liderats per Hasbrouck, i van aconseguir arribar al final del primer assalt amb el marcador ajustat (26-22). Bon inici de segon quart dels lleidatans amb Ferran Mauri anotant i posant l’empat a 28, però l’Andorra va tornar a agafar les regnes i va mantenir els quatre punts de renda al descans.Cinc punts de Madsen van obrir el tercer quart per posar en avantatge els lleidatans (48-49). Els dos equips van mantenir el pols (52-51) fins que l’Andorra va donar una petita destralada amb un parcial de 17-2 per situar el 69-53 a un minut del final del tercer quart. Hasbrouck, al contraatac, es plantava al límit de la línia de 6,75 per anotar un triple sobre la botzina i deixar el 69-59 al final del període.Un Hiopos Lleida molt intens retallava en el primer tram de l’últim parcial amb una cistella de Bozic (73-68), però els lleidatans no van poder capgirar finalment el marcador.

“Me’n vaig molt satisfet ambel partit”

Gerard Encuentra va dirigir ahir el primer partit amistós de l’era ACB i, malgrat perdre, la valoració era positiva. “Ha estat el que esperàvem, un partit completament d’entrenament, amb alts i baixos i amb moltes coses encara per treballar. No fa ni una setmana que ens estem entrenant i som tots nous, però me’n vaig molt satisfet. Al final aquests partits t’exigeixen molt i està clar que tenim moltes coses a millorar, com és lògic i normal, però a la vegada estic content i satisfet amb el partit que hem fet i ara, a continuar treballant”, va assenyalar.