Tècnic i rival alhora

Viure professionalment de l’hoquei patins a Espanya és difícil, per no dir impossible, ja que pocs ho poden fer a causa de les baixes o nul·les retribucions que reben els jugadors. Això fa que la majoria compaginin la pràctica esportiva amb la seua feina i això provoca, de vegades, situacions inversemblants en l’esport d’elit, una de les quals es viurà la temporada vinent a Lleida, que per primera vegada en la història tindrà dos equips a l’OK Lliga masculina, Llista i Alpicat, cosa que a la femenina ja es va donar a la campanya 22-23 amb el Vila-sana i l’Alpicat. Al marge de la rivalitat lògica, el derbi provocarà un fet del tot insòlit i que tindrà com a protagonista David Ballestero. El lleidatà, de 29 anys i un dels puntals de l’Alpicat de l’històric ascens a la màxima categoria, s’enfrontarà a la pista contra un Llista en el qual exerceix el càrrec de preparador físic des de fa dos campanyes.

“Hi ha gent a qui li costa d’entendre i és normal, perquè és una situació que no sé si s’haurà donat alguna vegada en una màxima categoria, però les retribucions que es paguen en el món de l’hoquei fan que molts jugadors no ens puguem dedicar cent per cent a jugar”, reconeix Ballestero, que tenia molt clares les seues intencions quan va aconseguir l’ascens aquest any. “La meua professió és la de preparador físic i la meua prioritat sempre ha estat la feina. Tampoc no volia deixar de jugar, però al final el que em dona menjar és la meua professió”, assenyala.

A més del Llista, també porta la preparació física del Vila-sana d’OK Lliga i col·labora amb el Mollerussa

Es va formar al planter de l’Alpicat, que ha defensat en tres etapes, però va debutar a OK Lliga amb el Llista fa una dècada. Després de la seua aventura de tres anys per Itàlia, va tornar al seu club d’origen per jugar i compaginar-ho amb la preparació física a esportistes i clubs, com el Llista, el Vila-sana o el Mollerussa. “A l’Alpicat, un club petit, ja no és que no t’hi puguis dedicar, sinó que fins i tot et costa diners. La gent s’endú les mans al cap quan dius que no cobres ni un euro per jugar, quan en esports com el futbol o el bàsquet en categories molt inferiors, la gent guanya diners”, es lamenta.

La setmana del derbi se centrarà només en l’Alpicat

Tot i que hi va haver dubtes de bon començament, tant el Llista com l’Alpicat no van posar cap impediment perquè Ballestero seguís amb les dos tasques. No obstant, es va pactar que la setmana prèvia als duels entre els dos equips se centraria només en l’Alpicat. “Aquella setmana potser emocionalment et poses una barrera i dones llibertat perquè el Llista prepari individualment el partit d’una manera més específica, i jo faci la meua tasca com a jugador”, afirma el lleidatà, que va defensar la seua professionalitat. “El que els vaig demanar als dos clubs és que mai no dubtessin del meu nivell de professionalitat, és a dir, ni donaré cap tipus d’informació de l’Alpicat al Lleida, ni al revés. La meua competència és fer que els jugadors del Llista siguin físicament els millors, però quan em poso els patins de l’Alpicat, el que vull és guanyar i no hi ha amistats”, va assenyalar.