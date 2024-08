Festa popular de la piragua al Baix Segre amb 160 palistes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 160 persones van participar ahir en el VII Descens del Riu Segre entre les poblacions de Torres de Segre i la Granja d’Escarp. L’inici del descens va tenir lloc a la part baixa de la presa de Torres de Segre i el recorregut va seguir per Aitona, Seròs i, opcionalment, la Granja d’Escarp.

Durant el recorregut, en el qual va col·laborar un any més Endesa a través de la seua divisió de renovables EGPE, es van habilitar diferents punts d’observació en un trajecte bastant pla i senzill que presentava una dificultat baixa de navegació amb dos recorreguts disponibles: el primer fins a la gravera de Seròs (un total d’11,5 quilòmetres) i el més llarg fins a la confluència Segre-Cinca (20 quilòmetres).

Els palistes podien elegir piragües individuals, dobles o triples per a aquesta activitat lúdica no competitiva en la qual cada participant podia acabar el trajecte on volgués.La jornada va finalitzar, com en anteriors edicions, amb un dinar popular a Seròs per a tots els participants.