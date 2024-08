Triomf solvent

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Lamine Yamal i Robert Lewandowski, amb un gol cada un, van regalar ahir la primera alegria de l’era Flick a l’afició blaugrana, que va veure com el Barcelona s’imposava a l’Athletic Club (2-1) en el primer partit oficial de la temporada de LaLiga EA Sports a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Malgrat l’escàs rodatge i l’acumulació de baixes, el conjunt blaugrana va mostrar els senyals del llibret importat pel tècnic alemany, va minimitzar l’Athletic des de la pressió, va dominar la pilota i, en línies generals, va dominar un partit en el qual va disposar de les millors ocasions de gol. Lamine Yamal va estrenar el marcador a la primera meitat amb un xut des de fora de l’àrea, Oihan Sancet va empatar de penal abans del descans i Robert Lewandowski, que prèviament havia topat dos vegades amb el pal, va marcar el gol del triomf al minut 75. El Barça arribava a la cita minvat per les absències, amb cinc lesionats (Araujo, Gavi, De Jong, Ansu Fati i Christensen), i immers en un ambient enrarit per la delicada situació econòmica de l’entitat, que continua sense poder inscriure Dani Olmo pel fair play financer malgrat haver traspassat Gündogan. Davant d’aquestes adversitats, Flick va optar per un onze ofensiu amb Raphinha i Pedri com a interiors flanquejant el del planter Marc Bernal, titular per segon partit consecutiu, i va apostar per Lamine Yamal, Ferran Torres i Lewandowski en atac. En canvi, a l’Athletic la novetat va ser l’esperada tornada a la titularitat dels internacionals Vivian i Nico Williams, que va ser xiulat per un sector de l’afició local per la decisió de quedar-se a Bilbao malgrat l’interès del Barça a fitxar-lo aquest estiu. Tanmateix, el soroll no va acovardir l’estrella visitant, que amb els seus eslàloms partint des de la banda esquerra va ser el més insistent dels blanc-i-vermells en un primer temps de nítid domini blaugrana. Fidel al joc propositiu que predica Flick, el Barcelona va situar la línia defensiva en terreny rival i va asfixiar l’Athletic amb una de les seues principals armes, la pressió, tot i que el protagonista va ser, un cop més, Lamine Yamal. L’extrem es va presentar amb una centrada enverinada a què no va arribar per poc Lewandowski i, després que Raphinha i Ferran donessin els primers ensurts de la tarda a Padilla amb dos xuts centrats, Lamine va estrenar el marcador amb un xut enroscat des de fora de l’àrea que Lekue va desviar tot just amb el cap. Quan el Barcelona semblava tenir el duel més controlat, va arribar l’empat. Cubarsí va caure dins de l’àrea sobre la cama de suport de Berenguer i l’àrbitre, després d’acudir al VAR, va assenyalar la pena màxima, que va ser transformada amb subtilesa per Sancet. Passat el descans, els blaugranes van recuperar el control i van acariciar el gol en dos rematades de Lewandowski, però el pal va negar el primer intent i Padilla, poc després, va salvar el segon. No va llançar la tovallola el polonès, que va veure premiada la insistència i va donar al Barça la segona victòria.

La Reial Societat va guanyar l’Espanyol a l’RCDE Stadium amb un gol del japonès Take Kubo en el minut 80, una diana que va trencar un duel igualat i amb ocasions, malgrat que amb escàs perill, per a tots dos conjunts.

El gol basc va arribar en el millor moment de l’amfitrió, que insistia a l’àrea rival buscant avançar-se en el marcador. Els catalans sumen la segona derrota aquesta temporada i la Reial es rescabala després de perdre en la seua estrena a casa, contra el Rayo (1-2).Cap dels dos conjunts no va gaudir d’ocasions clares en els primers 45 minuts. A la represa, la Reial Societat es va disposar a canviar el pols i va pujar les revolucions. Els de Manolo González tampoc no especulaven, però Kubo va trencar per complet qualsevol guió.

Dani Olmo encara no ha pogut ser inscrit

Dani Olmo no va jugar ahir perquè el Barça no va aconseguir prou fair play financer per poder-lo inscriure a la Lliga. Així que el jugador haurà d’esperar almenys fins dimarts quan l’equip juga davant del Rayo.

“Hi ha hagut falta de respecte amb Nico”

Jon Uriarte, el president de l’Athletic, va dir ahir que “hi ha hagut manca de respecte en el cas Nico Williams”, amb referència a l’intent de fitxatge pel Barça, encara que va desvincular el seu malestar de l’anul·lació del dinar entre directives.

L’actor britànic Hugh Grant, convidat

L’actor britànic Hugh Grant va ser el convidat sorpresa a Montjuïc i se'l va veure a peu de camp al costat del vicepresident Rafa Yuste a la prèvia del partit.

Vitor Roque, a Sevilla per fitxar pel Betis

El davanter brasiler Vitor Roque va arribar ahir a la nit a Sevilla per tancar els detalls de la seua cessió al Betis. El punta de 19 anys va ser contractat pel Barça l’estiu passat.

Flick: “L’equip està responent molt bé”

El tècnic del Barça Hansi Flick es va mostrar satisfet pel triomf i pel joc, però va afegir que “hem de millorar”. “Hi ha molt bon ambient a l’equip, l’actitud és fantàstica, i tots estan responent molt bé. Tenim dos victòries, 6 punts, i això ajuda molt. I no és fàcil, perquè amb la pressió alta i els espais i els riscos que correm podria passar qualsevol cosa.” També va elogiar Lewandowski, de qui va dir que “sempre és perillós i no importa l’edat que tingui”, i Marc Bernal. “Fa tot el que li demano i si segueix així tindrà un lloc important al primer equip aquesta temporada”.Per la seua part, Lamine Yamal, autor de l’1-0, va assegurar que l’equip intenta “pensar en la porteria” i els jugadors tenen la premissa d’anar-hi “com fletxes” quan recuperen la pilota, va dir a DAZN. L’extrem del Barça va dir que és “molt important començar guanyant a casa”. També va explicar l’acció del seu gol: “He vist Nico Williams, que no és gaire intens en la defensa, i quan he vist un buit he xutat.” Preguntat per la seua relació amb el davanter de l’Athletic, va admetre que havien parlat just abans del partit, ja que són “molt bons amics”.

L’Osasuna amarga la tornada d’Arrasate i Getafe i Rayo empaten

L’Osasuna va estrenar el seu caseller de victòries a LaLiga EA Sports 2024-2025 després d’imposar-se per 1-0 a l’RCD Mallorca, en un partit marcat per la tornada de Jagoba Arrasate a El Sadar i on el conjunt roget va ser superior sobretot en la segona part. El tècnic biscaí tornava a Pamplona després d’haver posat fi fa uns mesos a una etapa de sis temporades al capdavant del conjunt osasunista, però no va ser un retorn feliç perquè el seu equip va marxar de buit i no va poder aconseguir la mateixa mesura que a la primera jornada contra el Madrid. Per la seua part, Getafe i Rayo Vallecano van empatar a zero en un duel gens vistós en què ningú va xutar a porteria.