Victòria de l'Atlètic Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va aconseguir ahir un solvent triomf a Binèfar (1-2), en el seu penúltim partit amistós de pretemporada. Va ser un partit entre dos equips de la mateixa categoria que els va servir als dos com un bon test de cara a la Lliga i que van oferir un bon joc a Los Olmos. El matx es va jugar a un ritme alt i l’Atlètic Lleida va demostrar un bon nivell que li va permetre emportar-se un merescut triomf, després de capgirar el gol inicial del CD Binèfar.

L’Atlètic Lleida es va fer dominador del partit des de l’inici, malgrat que va ser l’equip local el que va inaugurar el marcador. Va ser als deu minuts quan Izan Fernández, amb una bona rematada de cap, va superar Pau Torres per col·locar l’1-0 al marcador.El gol no va afectar l’Atlètic Lleida, que va continuar portant la iniciativa contra un Binèfar que es defensava amb ordre. El premi per a l’equip lleidatà va arribar als 20 minuts quan Boris Garrós va rebre una bona centrada llarga i es va plantar davant del porter local per anotar l’1-1. Fins al descans, al qual es va arribar amb aquest resultat, el partit va estar igualat, encara que el porter local, Mansilla, va haver d’intervenir en un parell d’ocasions.En la segona part va baixar una mica el ritme i com és habitual en aquests partits tots dos equips van fer nombrosos canvis. El Binèfar va tenir un parell d’ocasions clares mentre el partit s’encaminava cap al final. Quan semblava que l’empat seria el resultat definitiu, a la sortida d’un córner Daouda Koné va rematar de cap per anotar l’1-2 i donar la victòria a l’Atlètic Lleida (86’).L’equip lleidatà se n’anirà d’estage a Garòs dimarts, tornant dijous i dissabte disputarà a Fraga l’últim partit de preparació.