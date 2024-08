Balaguer, als Paralímpics

Sarah Carlton, una anglesa que resideix a Balaguer des de fa 15 anys, serà un dels milers de voluntaris als Jocs Paralímpics que se celebren a París des del 28 d’aquest mes fins al 8 de setembre. “L’any passat vaig veure, no recordo si a internet o en alguna revista, que buscaven gent per fer de voluntaris als Jocs i vaig pensar, per què no? i vaig omplir el formulari”, explica Sarah, que va nàixer en King’s Lynn, al comtat anglès de Norfolk.

“Al desembre em van dir que estava acceptada i, que si volia, podia anar com a voluntària tant als Jocs Olímpics com als Paralímpics”, explica. “Però vaig dir que sí només als Paralímpics, perquè dos mesos era molt de temps. A més, com a voluntari, corres tu amb les despeses. He llogat un apartament a París tot el mes. Valoro que és una gran experiència i que segur que serà molt interessant”, assenyala aquesta veïna de Balaguer, que fa classes d’anglès a persones que volen preparar el First o millorar el seu nivell de conversa.La seua tasca com a voluntària serà exercint de xòfer. “m’han assignat tasques de conductora, hauré de portar persones de les diferents delegacions on em diguin, o personal de premsa. El que m’encarreguin cada dia”. Assenyala que per admetre-la va ser clau tenir com a idioma natiu l’anglès. “Em defenso en castellà i de francès en parlo molt poc”, assenyala.Conduir per París tampoc no li resultarà estrany perquè, explica, quan era jove els meus pares tenien una casa a Múrcia i sempre anava de vacances conduint des d’Anglaterra fins a Múrcia i passava per París. Tampoc no li importa gaire a quin costat del cotxe estigui situat el volant. De fet, comenta que “el cotxe que tinc a Balaguer és anglès i per descomptat té el volant en el costat dret”. Ja fa un parell de setmanes que Sarah és a París i es prepara per a les seues tasques com a voluntària.