Juanan: “És un projecte ambiciós per ascendir”

Juan Antonio Casanova Vidal Juanan (l’Olleria, 26-1-1990), el jugador amb qui el Lleida tanca en principi la plantilla, assumeix que per la seua experiència jugarà un paper important a l’equip i que el projecte del Lleida lluitarà per l’ascens a Primera RFEF. “He vingut aquí per les ganes i l’interès que va mostrar el club en tot moment. Raúl Fuster va contactar amb mi i em va dir que vingués a sumar en aquest equip. Em va atreure el projecte que hi ha, perquè vinc a un club i a una ciutat que té un projecte ambiciós per intentar lluitar per pujar de categoria. I aquest és l’objectiu pel qual vinc”, va explicar ahir durant la seua presentació.

Als seus 34 anys arriba al Lleida amb una gran experiència. També va destacar quan, la temporada 2020-21, militant a l’Alcoià, va ser protagonista en una eliminatòria contra el Madrid. Va marcar el gol que va eliminar el Reial Madrid (2-1) i el gol que va portar el matx a la pròrroga el va firmar Solbes, que també ha fitxat pel Lleida. “M’han demanat que transmeti aquesta experiència i tranquil·litat al vestidor i al camp. Crec que ho puc fer. Porto molts anys en això i puc ser un punt important aquí.”També va destacar que “des que he arribat he vist un vestidor molt sa, hi ha molt bon ambient, i això és important per al que es pot fer en una temporada, tenir un bon vestidor. Hem de ser, a part de companys, com més amics millor. A més, com més grup hi ha, més podrem fer. Aquí n’hi ha i això és molt positiu”.D’altra banda, el Lleida ha arribat a un acord amb vuit clubs més del Grup 3 de la Tercera RFEF per fixar un preu màxim de 10 euros en les entrades que es vendran als aficionats de l’equip visitant. Fa uns dies diversos clubs majoritàriament catalans van començar a forjar l’acord, al qual aficionats del Lleida van demanar al club que s’unís, i així ho ha fet. Els altres vuit clubs són Terrassa, Sant Andreu, Sabadell, Europa, Mallorca B, Eivissa, Alzira i Andratx. Els aficionats del Lleida que vagin a aquests estadis pagaran les entrades a aquest preu pactat de 10 euros. En el cas de l’Eivissa, l’excepció és que el partit sigui de Copa o Dia del Club.