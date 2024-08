El Vila-sana més ambiciós

Amb més ambició que mai i una plantilla més àmplia per poder afrontar totes les competicions que té al davant, el Vila-sana es va posar ahir en marxa sense set de les seues jugadores, que s’estan entrenant amb les seleccions espanyola i argentina, però amb ganes de portar a les vitrines del club el primer títol de la seua història. Després de dos subcampionats d’Europa consecutius i consolidat com un dels quatre millors equips estatals, l’objectiu d’un trofeu està en la ment de tots.

“Jo soc el primer que té ganes de guanyar un títol”, explicava el tècnic Lluís Rodero. “Però més per les jugadores que per mi. I també per l’afició. Ens hi quedem sempre a les portes i sap greu, perquè hem treballat i continuem treballant per a això”, va afegir. El president, Ramon Porta, explicava que els objectius de la temporada són bàsicament dos, “fer créixer les jugadores joves que estan treballant amb nosaltres i aconseguir algun títol. Sense obsessionar-nos, perquè continuem picant pedra igualment”, assenyala.Rodero només va poder comptar ahir, de la primera plantilla, amb n María Porta, Sandra Coelho, Ana Horche –fitxada del Las Rozas–, Sara Planella, Laura Pastor –fitxada de l’Alpicat– i Judith Ortega. La resta, joves del planter com Iruña Lasaosa, Maria Parrot, Marta Cerrada i Clara Liáñez. Les quatre argentines, Luchi Agudo, Dai Silva, Flor Felamini i Gimena Gómez, estan preparant el Mundial amb la seua selecció. I amb Espanya, a més de Victòria Porta estan treballant com a reforços, per si hi hagués alguna lesió, la portera Anna Salvat i un altre dels fitxatges d’aquest any, Dana Antón, que ha arribat del Voltregà.“És una altra temporada atípica, però en lloc de pensar qui ens falta, serem positius i treballarem amb el que tenim. A veure com estan aquestes joves perquè puguin sumar. En lloc de lamentar-nos, com hem fet altres anys, serem positius. Estem contents que jugadores nostres estiguin amb les millors al Mundial”, va afirmar Rodero. Porta, per la seua part, va recordar que “és el tercer any que comencem així. Estic orgullós de tenir internacionals però ara no podem fer la feina que hauríem de fer”.

El club tindrà aquest any un gerent professional

El CP Vila-sana comptarà aquesta temporada, per primera vegada en la seua història, amb un gerent professional, que cobreixi les necessitats d’un club que ja no pot gestionar-se a nivell amateur, segons admet el seu president, Ramon Porta. “El club ha crescut molt i necessitem algú que s’ocupi del seu funcionament a temps total, perquè si no no ho farem bé”, explica el dirigent, conscient que cal fer un pas endavant i professionalitzar aquesta parcel·la.“Ha de ser algú que faci créixer el projecte, perquè cada vegada hem d’estar pendents de més coses i és més complicat amb l’activitat laboral i personal dels que estem al capdavant”, valora Porta. “La prioritat del club continuarà sent l’hoquei femení i calen cada vegada més recursos”, afegeix. El club tindrà aquesta temporada quinze equips, dos més que el passat curs.