Javaloyes es querella per “injúries i calúmnies”

L’exdirector general del Lleida Vicente Javaloyes, que va ocupar aquest càrrec fins al mes de març passat, ha portat davant dels tribunals el club per diferents causes. Ha presentat davant del Jutjat Social de Lleida una demanda laboral en la qual sol·licita la nul·litat del seu acomiadament, la vista de la qual s’ha fixat per al març del 2025, i ha presentat una querella per injúries i calúmnies, que es troba en fase de tramitació després d’un acte de conciliació a què no es va presentar el club. També té intenció de presentar al setembre una demanda en la qual reclamarà el club 185.375,04 €, que és la quantitat que entén que li deu el Lleida, segons argumenta mitjançant un peritatge econòmic elaborat per un auditor. “És un peritatge que vaig encarregar per demostrar que Luis Pereira i el club em deuen diners”, explica Javaloyes a SEGRE.

El 19 de març d’aquest any el Lleida va emetre un comunicat en el qual explicava que el fins llavors director general deixava el club. El 27 de març Javaloyes va replicar en una roda de premsa que no se n’havia anat, que el club l’havia acomiadat “per pèrdua de confiança”, i la resposta del club, en una altra roda de premsa posterior, va ser acusar-lo que s’havia apropiat de diners, concretament 73.000 euros, la qual cosa nega l’exdirector general.En el peritatge s’acrediten els diferents moviments de cobraments i pagaments relacionats amb el Lleida, cosa a la qual l’exdirector general afegeix que “jo tenia un acord amb el Luis des del desembre del 2020” i que quan van entrar al club “vam obrir un compte amb el Luis amb 100.000 euros per pagar als jugadors. Ell n’hi va posar 20.000 i jo, els altres 80.000”, explica. “Quan vaig fer la roda de premsa vaig dir que no me n’havia anat, que m’havien acomiadat i que em devien diners, uns 159.000 euros. En la que va fer el club diuen que me’n vaig emportar 73.000 i admeten que em deuen una quantitat, però que no coincideix amb la que jo vaig dir. Per això em vaig veure obligat a encarregar el peritatge. He intentat assolir un acord amb el club en tres ocasions. Només vull que se sàpiga la veritat. No accepto que diguin que m’he emportat diners. Estic disposat a renunciar a quantitats i retirar les denúncies i demandes si arribem a un acord.”Javaloyes admet estar sorprès perquè, explica, “des del 2004 el meu comptable ha estat Constantino Torres, el pare de Marc Torres –actual adjunt a la presidència del Lleida–. Quan entrem al Lleida proposo la incorporació del Tino i el Marc que, per tant, té tota la informació sobre els meus comptes. No entenc que puguin dir que m’he endut diners”, afegeix.Sobre la vista pel seu acomiadament, que es veurà el març del 2025, assenyala que “el que reclamo és que es reconegui que l’acomiadament va ser nul o improcedent”. Afirma que “estic decebut amb algunes persones. Al principi érem només el Luis i jo i vam aconseguir l’objectiu i ara em veig apartat i amb acusacions falses. Entenc que o no em volen pagar o no tenen diners, a part que Pereira està mal assessorat”, conclou.Dels deutes del club, afirma que “s’està mentint i manipulant l’afició, i el temps demostrarà la veritat. Tret que Pereira renunciï a les aportacions que ha vingut fent, la realitat és que el deute del club ha augmentat”.

Fuster diu que només fitxaran “si surt res molt bo”

Raúl Fuster, director esportiu del Lleida CF, considera que la plantilla està tancada, dins del que aquesta afirmació significa en el món del futbol. “Tret que surti res molt bo o alguna cosa que considerem que pot millorar, o que arribés alguna cessió, la plantilla està tancada”, va explicar. “Tampoc queden fitxes sèniors lliures, o sigui que si no passa res estrany no farem cap moviment més fins divendres, que és quan es tanca el termini”, va afegir.També va fer una valoració positiva de la pretemporada, que l’equip va tancar dissabte amb un triomf a Barbastre per 0-1. “Hem competit contra tots els rivals, tant si han estat de Segona RFEF o de Primera RFEF”, va comentar. “L’equip ha tingut bons moments encara que, evidentment, queden coses per polir i per millorar. El balanç ha estat bo i ens ha servit per veure en quin punt estem i en què podem millorar. Tenim un equip amb moltes variants”, va afegir.D’altra banda, va dir que “els resultats en pretemporada valen de poc i les sensacions que ens ha deixat l’equip són positives”. De cara a l’estrena de Lliga diumenge a Eivissa, va comentar que “en principi, tret de Juanan, que va patir un cop a l’últim partit del qual està millor, tots els altres jugadors estan disponibles”.