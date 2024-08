L'Atlètic Lleida inicia fins demà un stage a Aran

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va sortir ahir cap a terres araneses, on portarà a terme un ministage fins demà dijous a fi de cohesionar el grup i fer pinya de cara al seu debut a la Tercera RFEF. El gran objectiu d’aquesta concentració és fer pinya, ja que cal tenir en compte que la plantilla dirigida per Gabri García ha estat pràcticament renovada del tot, ja que compta amb una vintena d’incorporacions. Entre elles destaca la de Boris Garrós, un fitxatge de luxe ja que es tracta d’un davanter de 36 anys amb experiència procedent del Cerdanyola, de la Segona RFEF. Només tres jugadors segueixen de la passada temporada: Pau Torres, Daouda Kone i Víctor Villote.

L’equip lleidatà, que s’allotja a l’Hotel Montarto, alternarà els entrenaments físics i amb pilota al camp de Garòs, a Naut Aran, amb activitats relacionades amb la muntanya com una excursió al llac de la Restanca que ajudaran els futbolistes a crear un sentiment de grup després de tantes incorporacions. La plantilla ja va pernoctar ahir en terres araneses i aquest matí té previst exercitar-se al camp de Garòs.Fins al moment, quant al balanç dels partits amistosos, la pretemporada està sent molt positiva per a l’Atlètic Lleida i esperançadora de cara a la Lliga. L’equip ha guanyat tres partits (davant de Binèfar 1-2, Balaguer 0-6 i Mollerussa 0-1) i n’ha perdut tres, però val a ressaltar que les tres derrotes han estat per tan sols 1-0 contra Nàstic, Montsó i Reus. Entre aquestes, es pot destacar la soferta davant del Nàstic, un rival de Primera RFEF, en un partit corresponent a la primera edició del Trofeu Indíbil i Mandoni en el qual el conjunt de Cappont va plantar cara.D’altra banda, l’Atlètic Lleida jugarà dissabte vinent el seu últim partit de preparació davant de la UD Fraga que entrena el lleidatà Miguel Rubio. Serà una bona pedra de toc per als de Gabri al ser el rival també de Tercera RFEF.