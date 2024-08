Arranquen els altres Jocs

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La capital francesa torna a ser l’epicentre de l’activitat esportiva tot just dos setmanes després que apagués la flama olímpica. La 17a edició dels Jocs Paralímpics va començar ahir amb una participació rècord de delegacions i més dones que mai. Entre ahir, amb la cerimònia d’inauguració, i el 8 de setembre, uns 4.4000 atletes competiran en 548 esdeveniments esportius. L’organització de l’esdeveniment preveu que uns 2,8 milions d’espectadors coparan les grades de les 18 seus de competició habilitades.

Entre les 168 delegacions que competiran, hi haurà l’Equip Paralímpic de Refugiats (EPR), compost per vuit membres, i el conjunt d’Atletes Paralímpics Neutrals, conformat per 88 atletes russos i vuit de bielorussos que no podran representar els seus països, arran del veto imposat a totes dos nacions per part del Comitè Paralímpic Internacional per la incursió militar a Ucraïna. Eritrea, Kiribati i Kosovo faran el seu debut paralímpic a la capital francesa, mentre que Espanya hi tindrà 150 esportistes.

Les 53 dones i els 97 homes que formen l’equip espanyol, onze de suport, anhelen continuar fent-se amb els millors i defensar la seua actual posició en l’esport paralímpic. Ho farà basat sobretot en la natació, l’esport en el qual és més potent i que el nodreix de més metalls, amb 14 en la passada edició. Hi té figures reconegudes com la premiada Teresa Perales, que ha baixat de la classe S5 a la S2 ja que només pot nadar amb un braç i que busca en els seus setens Jocs augmentar el seu medaller personal de 27 metalls.