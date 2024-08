Bernal, baixa tota la Lliga

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El jove centrecampista del FC Barcelona Marc Bernal haurà de ser intervingut quirúrgicament d’una ruptura del lligament creuat anterior del genoll esquerre i d’una lesió associada al menisc extern i es perdrà el que queda de temporada. La lesió es va produir la nit de dimarts, en el temps afegit del partit davant del Rayo en una acció fortuïta amb Isi Palazón, i el Barça comunicarà pròximament la data de l’operació.

Bernal pateix la mateixa lesió que Gavi, que encara està immers en el procés de recuperació de la ruptura completa del lligament creuat anterior del genoll dret i una lesió associada al menisc extern que va patir el novembre del 2023. En total, el Barcelona compta amb set lesionats.La lesió de Bernal, titular en els tres partits oficials del curs malgrat tenir 17 anys i no comptar amb experiència prèvia al primer equip, suposa un contratemps important per a Hansi Flick, més encara arran de les sortides a l’estiu d’Oriol Romeu i Gündogan, que podien ocupar aquesta posició de migcampista.

En aquest sentit, una de les opcions que estudia el club blaugrana per cobrir la baixa de Bernal és la cessió de Stefan Bajcetic, de 19 anys, nascut a Galícia i fill d’un exjugador serbi del Celta. És un migcampista del Liverpool, internacional sub-21 amb Espanya encara que també té la nacionalitat sèrbia, i la idea és que arribi –com va avançar Fabrizio Romano– cedit sense opció de compra per 4 milions d’euros.

Un gol de Beñat Prados al tall del descans va donar ahir la primera victòria de la temporada a l’Athletic Club en el duel de necessitats que el va enfrontar a un València que, amb la derrota encaixada a San Mamés, continua amb el caseller de punts a zero i agreuja la seua situació classificatòria. D’altra banda, en el duel basc, l’Alabès va completar la remuntada (1-2) en els segons 45 minuts davant la Reial Societat.

Finalment, el matx entre els ascendits, Reial Valladolid i Leganés, va acabar sense gols, producte del poc joc que s’hi va poder veure.

L’Espanyol es va emportar un punt d’or ahir a la nit davant de l’Atlètic, un empat que va tenir gust de victòria ja que es tracta del primer en la tornada a la màxima categoria del conjunt barceloní. L’equip de Manolo González va firmar un gran partit, aguantant l’allau d’ocasions, fins a quatre de molt clares, que va tenir l’Atlètic en els primers 20 minuts. Però a partir de la primera mitja hora el duel es va equilibrar, sacsejant-se l’aclaparament els periquitos i plantant cara, tenint fins i tot també ocasions per haver marcat. Va destacar el debut de l’últim fitxatge, Walid Cheddira, que va jugar a un bon nivell.

El jutge investiga la parella de Negreira per blanqueig

El jutge que instrueix la causa dels pagaments del Barça a l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira ha acordat investigar la seua parella per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, arran de la troballa de gairebé 3 milions d’euros en els seus comptes bancaris. El jutge Joaquín Aguirre argumenta en una interlocutòria, que ha avançat El Confidencial i a la qual ha tingut accés EFE, que la troballa d’aquests gairebé 3 milions d’euros, l’origen dels quals “no està aparentment justificat”, suposa un indici suficient com per considerar que la parella de Negreira va poder participar en la trama d’aquest cas.D’aquesta manera, el magistrat ha acordat en la interlocutòria que la parella de l’exnúmero 2 dels àrbitres sigui citada a declarar com a investigada al jutjat, encara sense data fixada.La investigació a la parella de Negreira es produeix després que a començaments d’aquest mes d’agost la Guàrdia Civil remetés un informe al magistrat Aguirre en què es recull la troballa d’aquests diners, que hauria ingressat entre els anys 1992 i 2023 sense que d’entrada “estiguin aparentment justificats”. Els ingressos “estan en procés d’estudi i anàlisi”.

Avui se sorteja la nova Lliga de Campions

Barça, Reial Madrid, Atlètic de Madrid i Girona coneixeran avui els seus rivals de la primera fase de la nova Lliga de Campions, que per primera vegada en els últims vint anys canvia de format deixant enrere la fase de grups per donar pas a una lliga general en la qual cada equip disputarà vuit encontres davant de rivals diferents, quatre dels quals a casa i uns altres quatre a domicili.

Flick vol Tah, central del Leverkusen

El Barça es manté ferm en els seus plans de reforçar-se amb un central en aquest tram final de mercat. Segons va informar Mundo Deportivo, el club blaugrana ha presentat ja una oferta formal de 20 milions pel central del Bayer Levekusen Jonathan Tah, de 28 anys, i que acaba contracte amb el club alemany el 2025.

El blaugrana Àlex Valle, cedit al Celtic

El Barcelona va anunciar ahir la renovació del contracte del carriler Àlex Valle per dos anys, fins al juny del 2026, així com la seua cessió per una temporada al Celtic de Glasgow, en una operació en la qual no hi ha opció de compra.

“Que el Pep em volgués em va fer tornar al City”

Ilkay Gündogan, migcampista del Manchester City, va declarar ahir que “el fet que el Pep (Guardiola) volgués que tornés va ser suficient”, per tornar.