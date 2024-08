Un nou club a Montoliu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Montoliu de Lleida compta amb un nou club esportiu, el Club Futbol Sala Montoliu, que debutarà a la Tercera Catalana a l’octubre. La presentació de la nova entitat va tenir lloc ahir a la Diputació amb l’assistència de l’alcalde Eduard Murgó, el diputat Jordi Verdú, el president i jugador Lluís Roigé i el secretari i també jugador Òscar Balañà, els quals van destacar la rellevància d’aquesta nova etapa per a aquesta localitat de tot just 500 habitants.

La idea de crear el Club Futbol Sala Montoliu va sorgir aquest estiu, impulsada per quatre joves amb experiència en futbol que volen revitalitzar el nom de Montoliu als camps de joc. La desaparició de l’equip de veterans de futbol 11 l’any 2023 va deixar un buit esportiu al municipi, i ara el futbol sala hi torna a estar present de forma oficial.Actualment, el club, encapçalat per Roigé i Balañà, està en procés de captació de jugadors i buscant patrocinadors. Lluís Roigé va expressar el seu entusiasme per veure com els esforços d’aquests quatre amics es materialitzaran en un projecte real, mentre que Òscar Balañà va agrair el suport rebut i el treball realitzat per iniciar el projecte després de dos anys de preparatius.Els partits i entrenaments tindran lloc al poliesportiu municipal, que va ser recentment renovat per allotjar activitats com aquestes en condicions òptimes. Així, amb la creació d’aquest nou club, el municipi de Montoliu de Lleida comptarà amb dos entitats esportives federades. L’altra és el Club de Patinatge Montoliu.