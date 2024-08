El Cadí la Seu es posa en marxa amb plantilla nova

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu es va posar ahir en marxa per començar a preparar la temporada 2024-2025, que el tècnic Fabián Téllez afronta amb una plantilla totalment renovada. Nou de les onze jugadores són fitxatges i només dos ja hi eren en el curs anterior. Continuen a l’equip Júlia Soler i Anna Palma, mentre que s’hi han incorporat Vanesa Jasa, Marina Mata, Sona Svetlikova, Violeta Verano, Regina Aguilar, Azana Baines, Ana Mandic, Kiki Jefferson i Bella Murekatete.

L’equip va haver d’entrenar-se al pavelló de Sant Julià de Lòria, a Andorra, ja que al Palau d’Esports s’està acabant de col·locar el nou parquet. La plantilla s’hi podrà entrenar ja aquest dilluns.“És la plantilla més jove que hem tingut mai”, explicava el president del club, Pep Ribes, de manera que quant als objectius valorava que “el primer serà engranar totes les peces”. “És un equip pràcticament nou. Esportivament, l’objectiu és mantenir-nos, la qual cosa cada any és més difícil per a equips amb pressupostos ajustats, com el nostre. La Lliga és més exigent cada temporada i el que hem de fer és disfrutar al màxim”, va afegir en aquest sentit Ribes, que afronta la primera temporada com a màxim dirigent del club.Téllez ha incorporat al seu staff David West com a assistent i Isabel Fernández al capdavant de la preparació física. El primer partit amistós de l’equip serà el 6 de setembre, quan disputarà a Pas de la Casa el VI Trofeu Encamp davant del Tolosa Metropole. El dia 11 jugarà a Mollerussa davant del Lima Horta.