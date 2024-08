Clara derrota de l'Hiopos Lleida amb Gran Canària

L’Hiopos Lleida es va enfrontar ahir a un dels ossos durs de rosegar de l’ACB com el Gran Canària en el seu segon test de pretemporada. Un partit en el qual l’equip bordeus, ahir sense Madsen ni Walden, va caure per un clar 62-97 i que va palesar que necessita, amb pressa, completar el joc interior per poder competir amb els rivals de la seua Lliga.

L’experiència insular es va deixar veure des de l’inici malgrat la falta d’encert en els primers minuts per part d’ambdós equips. El control del rebot dels homes de Jaka Lakovic encara va ser superior quan Pierre Oriola va haver d’abandonar la pista per un cop al llavi que va deixar els bordeus sense referent interior, la qual cosa va precedir a un parcial de 2-13. Els lleidatans van millorar després del temps mort que va demanar Encuentra i van tancar el primer quart 12-18, amb un Bozic liderant l’equip.En el segon període, el conjunt bordeus va sortir amb una altra cara en defensa i va retallar distàncies des de la línia de tres.

La rotació amb els jugadors júnior va permetre imprimir més intensitat als de Gerard Encuentra que van encadenar tres minuts sense encaixar, encara que tampoc van aconseguir anotar per retallar distàncies. Els insulars van tornar a accelerar abans del descans i van afrontar el descans amb una còmoda renda de 27-42.L’Hiopos Lleida va apostar per la defensa en zona per evitar la superioritat del joc interior rival, però aquest va trobar els espais per anotar des de l’inici i va sentenciar el xoc amb un parcial de 4-16 (31-58) amb un Brussino (13 punts) molt encertat des dels tres punts. La resta del matx va ser un tràmit i el Lleida, minvat pel cansament, no va tenir eines, més enllà de Bozic (10 punts i 9 rebots), per reaccionar fins al 62-97 final.

El mallorquí Michael Caicedo arriba a l’Hiopos Lleida amb “la il·lusió de tenir minuts, créixer com a jugador i competir”, després d’una última temporada difícil. “Sé que el meu últim any no ha estat bo i per això estic molt agraït per la confiança que m’han fet a Lleida”, va declarar ahir Caicedo en la seua presentació, en la qual va establir que l’objectiu de l’equip ha de ser “primer mantenir-nos a la Lliga”. També va assegurar que “vinc a créixer” i no va amagar la voluntat de reivindicar-se “després d’una petita entrepussada” en la seua carrera. Però va apuntar que “el que més vull és demostrar-me a mi mateix que puc seguir a l’ACB”. A més, Joaquín Prado, director esportiu del club, va explicar que “a la selecció hi he compartit tres estius i hem tingut experiències de tot tipus, que et breguen, i és una cosa que he tingut en compte”.

Encuentra: “Encara queda un mes i molt per construir”

El tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va restar importància a la derrota i va apuntar que “aquests partits ens venen molt bé, perquè ens hem de conèixer i crear sinergies”. “Encara queda un mes per començar i molt per construir, però crec que al començament anàvem molt perduts i al final ens ha anat molt millor”, va afegir el tècnic lleidatà, que va destacar que “els partits van molt bé perquè hi ha jugadors que venen de LEB que s’han d’adaptar i altres que en els seus equips han estats sense jugar i ho necessiten”. A més, va apuntar que Madsen no va jugar per molèsties a l’adductor, la mateixa raó que va deixar fora del partit Walden.

Adjudicat el muntatge dels marcadors i les cistelles

La Paeria va publicar ahir tres adjudicacions de diferents contractes relacionats amb l’adaptació del pavelló Barris Nord per a la disputa de l’ACB. D’aquesta manera, Mondo Ibérica es farà càrrec de la instal·lació dels dos marcadors i també de tres cistelles i quatre marcadors més a sobre.La primera obra, la dels rellotges marcador, es va adjudicar per un preu de 117.116 euros (IVA inclòs), mentre que la instal·lació de les tres cistelles i els quatre marcadors de quatre cares a sobre costarà un total de 60.623,41 euros.A més, també es va adjudicar la instal·lació dels tendals del pavelló a l’empresa IASO SL, per 19.965 euros. En els tres casos, l’empresa contractada va ser l’única que es va presentar al concurs.