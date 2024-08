El Llista passa a ser Pons Lleida amb el seu acord de patrocini per dos anys

“Ara veig possible tirar endavant el projecte conjunt que havia somiat”, va explicar ahir Enric Duch, president del Lleida Llista, durant la presentació de l’acord amb la firma Pons, que serà el patrocinador principal del club durant els propers dos anys, tal com va avançar SEGRE. L’acte de presentació públic de l’acord va tenir com a escenari les instal·lacions de Clos Pons, a l’Albagés i, a banda de les plantilles sèniors masculina i femenina del club hi van assistir el president de la Diputació, Joan Talarn, i el subdelegat del Govern espanyol, José Crespín. Duch va tancar la seua intervenció, la que va obrir l’acte, amb un “visca el Pons Lleida”, denominació que tindran a partir d’ara els equips del club. “Junts difondrem la marca Lleida arreu del món”, va dir Duch. L’acte va servir també per presentar les noves equipacions que, a més d’incloure el nom del patrocinador, modifiquen el color, guanyant protagonisme el blau, en detriment del blanc. També s’incorporen detalls de color taronja i la marca Pons destaca a la part frontal i posterior. L’equip sènior femení, que estrena el club aquest any, com també va avançar aquest diari, va lluir la segona equipació, de color negre. Aquest equip jugarà a Segona Catalana.

Eduard Pons, que va tancar l’acte després de les intervencions elogioses a l’acord de Crespín i Talarn, va incidir en l’aposta de la seua empresa amb l’esport, recordant el seu acord de patrocini també amb el Força Lleida o la seua pròpia experiència com a pilot d’elit en el món dels raids, i va destacar que l’empresa comparteix amb el club valors de l’esport, com “el respecte, la disciplina, el treball en equip, la integritat, l’ètica, la justícia o la perseverança”, sense els quals, va afirmar, “no és possible assolir l’èxit ni en l’esport ni en el món de l’empresa”.El Pons Lleida, que va començar a entrenar-se dimecres passat, estrenarà l’equipació avui a casa davant del Bell-lloc (20.00 hores).