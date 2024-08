Marc Garcia, entrenador del Lleida: "Estem desitjant començar des de fa setmanes"

El Lleida CF obre la nova temporada visitant diumenge (12.00) el camp de la SD Ibiza, un moment que "estàvem tots desitjant des de fa setmanes", segons ha destacat aquest migdia en roda de premsa el nou tècnic blau, Marc Garcia, que afronta la Lliga amb ambició i deixant clar que la del Lleida "és la millor plantilla que he entrenat mai".

"No tinc cap excusa per no fer-ho bé", ha afegit el tècnic d'Alzira, satisfet per "com ha anat la pretemporada a nivell de sensacions, tot i que és molt complicat calibrar quan no estàs competint. Per això vull arribar ja a diumenge". Tot i això, Garcia ha deixat clar que "tot i ser molts jugadors nous i amb un nou cos tècnic, tenim molt bons comportaments ja adquirits amb pilota i sense". "Sé que es pot millorar encara, però hi ha molt més positiu que negatiu", ha afegit.

Sobre el duel a Eivissa, ha apuntat que "anar a les Illes Balears és molt complicat sigui el rival que sigui, perquè amb el viatge ja surts amb desavantatge". Tanmateix, ha dit que "anem amb la convicció que som un equip fort, però també sabent que si no treballem molt ho passarem molt malament".

A més, ha afegit que el rival, que acaba de pujar de Tercera RFEF, és un equip "molt ordenat a nivell defensiu i molt perillós en les transicions i també a pilota aturada". Tot i debutar fora de casa, el tècnic ha celebrat que "juguem en un camp gran i de gespa natural, que no ens hauria de canviar molt la nostra proposta". "Nosaltres volem proposar i no defensar massa enfonsats, però sabem que anem fora de casa i si en algun moment no surten les coses, hem de patir junts i fer bé les coses", ha conclòs.