Marc Márquez, el més ràpid als entrenaments a Motorland

El lleidatà Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) va completar el seu 'jogo bonito' de la primera jornada d’entrenaments per al Gran Premi d’Aragó de MotoGP en dominar totes les tandes de pràctiques i establir un nou rècord absolut de la categoria. Márquez va parar el seu millor crono en 1:45.801, l’únic pilot que va rodar en aquell segon, per batre en més de dos dècimes el rècord absolut que des de 2022 tenia l’italià 'Pecco' Bagnaia en 1:46.069.

No va tardar gaire Marc Márquez en començar a marcar les referències de la categoria ja que ja en la seua tercera volta va rodar en 1:48.234, encara que de seguida li va sortir un rival poc esperant en el seu compatriota Maverick Viñales, que va aconseguir parar el crono al manillar del seu Aprilia RS-GP en 1:48.199, encara que en realitat la sessió no havia fet més que començar.

I és que una volta més tard Marc Márquez ho va tornar a fer en rodar en 1:47.272, que era un segon més ràpid que el seu registre matinal (1:48.289) i alguna cosa més de nou dècimes de segon per sota del registre de Viñales, en que van superar una sèrie de pilots encapçalats per l’australià Jack Miller (KTM RC 16) i l’espanyol Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16).

El rècord de Bagnaia, 1:46.069, era encara lluny, però les condicions de la pista permetien presagiar que els registres anaven a 'caure' ràpidament i gradualment, sobretot en tenir en compte que encara hi havia per davant més de quaranta minuts de sessió. A la segona sortida a pista, en l’onzè gir, nova volta ràpida de Marc Márquez, 1:46.954, que ja era mig segon més ràpid que el seu immediat perseguidor, el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16), 1:47.530.

Poc després es va produir el primer accident del cap de setmana, del francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), a la corba cinc, i de l’espanyol Augusto Fernández (Gas Gas RC 16), a la corba setze, en ambdós casos sense conseqüències per a la seua integritat física. Amb Marc Márquez com a sòlid líder, rere la seua línia es va situar el francès Johann Zarco (Honda RC 213 V), que va ser el primer en muntar els compostos tous de pneumàtics per lluitar per una bona classificació, encara que tots els rivals procedien en aquells instants a entrar als seus tallers per fer el canvi de pneumàtics i tornar a pista per completar els quinze últims minuts de la sessió. Ja amb els pneumàtics nous, la primera referència ràpida va ser novament Marc Márquez, que va baixar el seu millor temps fins 1:46.384, seguit per Jorge Martín, que va rodar en 1:46.666, gairebé tres dècimes de segon més lent que el vuit vegades campió del món, amb Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) a la tercera plaça però a gairebé sis dècimes de segon (1:46.979).

Mentrestant, al líder del campionat i vigent campió, l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) li va costar fer una 'volta bona', setè a tres minuts del final (1:47.058). En aquells minuts finals novament va sorgir la figura d’Aleix Espargaró, que va baixar el millor temps de la categoria fins 1:46.073, que li va durar molt poc, ja que per darrere Marc Márquez va establir un nou rècord absolut en rodar en 1:45.801, quan l’anterior rècord era 1:46.069.

La sort es va aliar en aquesta ocasió amb Marc Márquez, ja que quan Bagnaia estava tirant per fer la seua volta ràpida, com també el seu company d’equip Enea Bastianini, es van veure perjudicats per la bandera groga que es va mostrar amb la caiguda de l’australià Jack Miller (KTM RC 16) a la corba setze. Al final ningú no va poder batre aquest rècord absolut de Marc Márquez, que va veure com rere la seua línia se situava una àmplia representació de pilots espanyols formada per Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Jorge Martín i Alex Márquez, que van acabar per davant de Bagnaia, al final sisè.

Amb el passi garantit a la segona classificació van acabar també l’italià Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), el francès Johann Zarco, el primer pilot d’Honda que entra directament en la segona classificació en la temporada 2024, l’espanyol Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) i el portuguès Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP).

No van poder entrar en aquesta segona classificació pilots de la talla de l’espanyol Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16), el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16) o l’australià Jack Miller (KTM RC 16), que van començar molt bé al matí, però no van poder concretar aquesta millora de rendiments en la tanda oficial de pràctiques.