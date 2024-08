Pablo Castrillo, de Jaca, primer espanyol a guanyar una etapa aquest any

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ciclista jacetà Pablo Castrillo (Kern Pharma) va guanyar ahir la dotzena etapa de la Vuelta 2024, entre Ourense Termal i l’Estació de Muntanya de Manzaneda sobre 137,5 quilòmetres, donant la primera victòria d’etapa al ciclisme espanyol en aquesta edició de la carrera, mentre que l’australià Ben O’Connor (Decahtlon-AG2R La Mondiale Team) segueix una jornada més com a líder de la classificació general.

Castrillo, debutant en una Gran Vuelta, va aconseguir també el seu primer triomf com a professional –té 23 anys– i va homenatjar Manolo Azcona, creador de l’estructura que ha donat lloc al seu equip, el Kern Pharma, mort ahir als 71 anys, i va dedicar el seu triomf assenyalant al cel amb les mans. L’oscenc va ser el més intel·ligent de la fuga vencedora i va saber patir per aixecar els braços i assenyalar al cel en la línia de meta de Manzaneda.D’altra banda, l’etapa va estar protagonitzada per la fuga de deu corredors que va comandar la jornada des de la sortida, entre ells Marc Soler i el mateix Castrillo. Davant del fet que no hi hagués en el grup cap dels favorits, el pilot els va deixar fer i van arribar a tenir fins a 10 minuts d’avantatge. Al port final es van anar atacant i el més fort va ser Castrillo.