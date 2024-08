Alcaraz cau en segona ronda i Paula Badosa accedeix als vuitens de final

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Carlos Alcaraz va caure eliminat ahir a la matinada en la segona ronda del US Open, quart Grand Slam de la temporada, que es disputa sobre superfície dura, al perdre davant del neerlandès Botic van de Zandschulp, número 74 del rànquing, de manera contundent en tres sets (6-1, 7-5, 6-4) en dos hores i 21 minuts. Alcaraz va viure la seua eliminació més prematura en un gran des de Wimbledon 2021, al veure’s superat durant tot moment per Van de Zandschulp. “La veritat és que el que sento ara mateix és que en comptes de fer passos endavant he fet passos enrere en tema de cap. I no entenc per què”, va dir Alcaraz.

La notícia positiva la va donar Paula Badosa, que va vèncer en tres sets la romanesa Elena-Gabriela Ruse (4-6, 6-1 i 7-6) i va accedir als vuitens de final del torneig femení. La de Begur es va emportar el triomf després de dos hores i 32 minuts de disputadíssim partit, que es va decidir en el tie-break del tercer set. Així, assoleix per primera vegada els vuitens en el Grand Slam nord-americà, on s’enfrontarà a la xinesa Yafan Wang. Després del matx va sortir en defensa d’Alcaraz malgrat la seua eliminació. “Ve de guanyar dos Grand Slam i una plata olímpica. Hauríem de fer-li l’ona cada dia”, va sentenciar.