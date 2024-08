El Barça defensa avui el liderat amb el Valladolid

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona intentarà consolidar-se avui davant del Reial Valladolid a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (17.00) en el liderat de la Lliga, després d’un altre empat del Reial Madrid dijous que deixa els blancs quatre punts al darrere, en una quarta jornada de competició en la qual els de Hansi Flick s’hauran de reposar de nou a les nombroses baixes per aconseguir la quarta victòria consecutiva, ja amb la plantilla tancada després que ahir acabés el mercat fitxatges sense més novetats.

Després dels ajustats triomfs a Mestalla (1-2) i a casa davant de l’Athletic Club (2-1), els blaugranes van tornar a imposar-se dimarts passat a Vallecas (1-2) amb gols de Pedri i de Dani Olmo, en un partit que, tanmateix, va suposar també un nou contratemps: la lesió de Marc Bernal.“Veig que tenim una atmosfera especial en aquest equip. La mentalitat és molt bona i m’agraden molt aquests jugadors, són molt professionals i tenen una bona actitud. Després de la victòria davant del Rayo Vallecano i la lesió de Bernal, estic molt orgullós de la seua reacció i com han estat amb ell”, va declarar el tècnic blaugrana, Hansi Flick, que va dir que “va ser increïble veure com ha jugat Marc Bernal amb 17 anys, el trobarem a faltar”, i va assenyalar Marc Casadó i Eric Garcia com a possibles substituts en el lloc de pivot.Sobre la plantilla, Flick es va limitar a assenyalar que tenen “prou jugadors” per al partit i que prefereix centrar-se en els futbolistes que té a la seua disposició. “Som divuit futbolistes de camp i tres porters. Sé que no és l’ideal però accepto la situació i ja és suficient”, va apuntar el tècnic alemany.A més, també va parlar sobre la situació de Frenkie de Jong, del qual va dir que no creu que “necessiti operació” i que espera que pugui entrenar-se amb el grup després de l’aturada de seleccions.D’altra banda, el tècnic també va restar importància al fet de ser líders de la Lliga i va considerar que “hem de fer el nostre treball. Ho hem fet bé en els tres últims partits i espero que ho fem demà”.

Quatre blaugranes, a la llista de l’absoluta i dos més a la sub-21

Els blaugranes Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres i Lamine Yamal van entrar en la convocatòria de la selecció espanyola que va anunciar Luis de la Fuente, en la qual les principals novetats van ser les aparicions de l’exblaugrana Òscar Mingueza i de Pepelu, convocats per primera vegada amb la selecció absoluta, que s’enfrontarà a Sèrbia i Suïssa a la Nations League. A més, també tornen a la selecció Robert Sánchez, Pau Torres, Aleix García i Yeremy Pino, en una llista amb fins a sis novetats i la baixes destacades per lesió d’Unai Simón i Álvaro Morata. A banda dels quatre blaugranes amb l’absoluta, Pau Cubarsí i Fermín López –aquest últim malgrat haver disputat tant l’Eurocopa com els Jocs Olímpics– van entrar en la convocatòria de la selecció sub-21.

El Girona fitxa el neerlandès Danjuma

El Girona FC va arribar ahir a un acord amb el Vila-real CF per incorporar com a cedit per a aquesta temporada el futbolista neerlandès Arnaut Danjuma, un jugador que pot jugar com a punta i també d’extrem i que ha marcat dos gols en els tres primers partits de Lliga amb el Vila-real. A més, el Girona va vendre el del planter Iker Almena a l’Al-Qadisiyah saudita i va cedir Valery al Mallorca.

Fekir deixa el Betis per anar a l’Al-Jazira

El Betis va anunciar ahir el traspàs de Nabil Fekir, un dels seus capitans, a l’Al-Jazira dels Emirats Àrabs Units. Així, el francès deixa el club verd-i-blanc després de cinc anys. A més, el Betis va conèixer ahir que s’enfrontarà a Copenhaguen, Legia Varsòvia, Hèlsinki, Mlada Boleslav, Petrocub i Celje en la primera fase de la Conference League.

La Reial i l’Athletic coneixen els seus rivals

La Reial Societat es mesurarà a l’Ajax d’Amsterdam i a la Lazio, entre d’altres, en la fase de lliga de l’Europa League, mentre que l’Athletic Club s’enfrontarà a l’Slavia de Praga, a la Roma i al Fenerbahçe de José Mourinho, segons va oferir ahir el sorteig de la competició.

L’Osca guanya i és líder provisional

L’Osca es va imposar ahir per 1-3 a Granada i és líder provisional, amb 9 punts, al firmar un ple de victòries. El Racing va guanyar a Oviedo també 1-3.