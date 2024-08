Marc Márquez mostra la seua millor versió en el primer dia a AragóLidera les dos sessions, amb rècord de la pista

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Márquez (Ducati Gresini) va mostrar ahir la seua millor versió en la primera jornada d’entrenaments del Gran Premi d’Aragó de MotoGP i va ser el més ràpid de la categoria en les dos sessions, establint a més un nou rècord absolut del traçat aragonès. Márquez va parar el cronòmetre en 1:45.801, l’únic pilot que va rodar en aquell segon, amb el qual va batre en més de dos dècimes de segon el rècord absolut que des del 2022 –l’última vegada que es va córrer a Motorland Aragó– tenia l’italià Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), 1:46.069, que en aquesta primera jornada no va poder passar de la sisena plaça. No va tardar gaire Márquez a mostrar les seues credencials de campió, ja que ja en la seua quarta volta va rodar en un 1:47.272, un segon més ràpid que el seu registre matinal (1:48.289). Ja amb l’últim joc de pneumàtics, la primera referència ràpida va ser novament Marc Márquez, que va abaixar el seu millor temps fins a 1:46.384, seguit per Jorge Martín, que va rodar en 1:46.666. En aquells minuts finals novament va sorgir Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que va abaixar el temps fins a 1:46.073, encara que li va durar molt poc, ja que darrere Márquez va establir un nou rècord (1:45.801), que ningú va poder millorar per unes banderes grogues. Amb ell, també van passar a la Q2 Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Jorge Martín i Àlex Márquez (Ducati Gresini), cinquè davant de Bagnaia. A més, Johan Zarco (LCR Honda) va donar la sorpresa amb el seu vuitè ja que classificava una Honda per a la Q2 per primera vegada aquest any. El cerverí es va mostrar caut “perquè encara és divendres”, però va avisar que “de moment estem molt bé” i que “m’estic sentint molt bé amb la moto les últimes curses”.