El Pons Lleida s'estrena amb victòria contra el Bell-lloc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

lleida

El Pons Lleida, que va iniciar la pretemporada dimecres passat, es va imposar ahir per 8-1 davant del Bell-lloc en el seu primer amistós de preparació i en el qual encara no va estrenar la nova equipació, que sí que lluirà el dia 6 de setembre contra el Barcelona en partit de la Lliga Catalana. El matx va ser un bon test per a l’equip que entrena Edu Amat, contra un rival que ha ascendit a Primera Catalana i en el qual van marcar els tres fitxatges de l’equip lleidatà, Darío Giménez, Fran Tombita Torres i Chino Miguélez, encara que el màxim anotador va ser Nico Ojeda, autor de tres gols.

Va obrir el marcador Darío Giménez, que iniciava amb gol la seua segona etapa al club lleidatà en els primers minuts. El Bell-lloc també va mostrar bons detalls i va empatar poc després amb una bona rematada de Pol Franci. Les taules van durar fins poc després del minut 10, quan Nico Ojeda va firmar el 2-1. El mateix argentí va firmar els dos gols següents, per anotar-se un hat-trick i portar el duel al descans amb 4-1.A la segona meitat van ampliar el marcador Sebas Moncusí, Fran Tombita Torres, Nuno Paiva i Chino Miguélez, que va tancar el marcador, a poc més de tres minuts per al final. El partit va tenir una part extra de 20 minuts per acord dels dos entrenadors.Edu Amat va explicar que “el partit l’hem plantejat des del primer moment com un entrenament, forma part d’aquesta primera setmana. Ara l’important és anar recuperant sensacions”. D’altra banda, l’entrenador va afegir que “he vist l’equip bé, s’han vist coses que hem treballat aquests dies, encara que evidentment queda molt treball per fer i millorar. Ara cal anar agafant ritme”.