Buscant el desitjat ascens

Renovació i ambició. Aquestes són les directrius que guien el nou Lleida CF 2024-25, que ha canviat la cara del tot respecte a aquell que va caure en la primera ronda de play-off davant del Ieclà, i afronta el nou curs amb quinze fitxatges i, sobretot, un nou entrenador, Marc Garcia. L’alzireny arriba al Camp d’Esports amb el repte de mantenir l’elevat nivell d’il·lusió que es va generar entre l’afició la passada campanya sota el comandament d’Ángel Viadero, que va abandonar l’entitat a l’estiu després d’un tram final de temporada en el qual un projecte que il·lusionava amb l’ascens es va esvair en una mala segona volta.

Buscant aires renovats, el club ha canviat fins i tot de nom, deixant enrere la denominació de Lleida Esportiu, amb l’aspiració que la il·lusió pugui, per fi, traduir-se en un ascens. Per això, la direcció esportiva ha apostat pel jove entrenador Marc Garcia, de 34 anys i que presenta com a credencials haver salvat les dos últimes temporades l’Alzira, l’equip de la seua localitat natal. Amb ell, han arribat quinze cares noves, que completaran una plantilla en què es mantenen set jugadors de la passada campanya.Un d’ells, Iñaki Álvarez, haurà de competir per tenir minuts a la porteria amb Dani Parra, que arriba procedent del Nàstic de Tarragona i s’uneix a la nòmina de porters que completarà Andreu Lladonosa.En defensa, es mantenen Campins, que aportarà versatilitat com a lateral dret o central, l’incombustible Òscar Rubio, que seguirà als seus 40 anys, Cortijo a l’esquerra i Neyder Lozano, malgrat que estarà de baixa durant gran part de la temporada. Per completar la saga, el Lleida ha firmat el lateral dret Estacio (Recreativo Granada), els centrals Solbes (Alzira), Operé (Deportivo Aragón), Fuentes (Penya Esportiva) i Yeray (Manresa), a part de Mario Domingo, de l’Europa. Tots ells aportaran profunditat i versatilitat a una defensa que el tècnic ha dibuixat tant amb quatre com amb cinc jugadors en pretemporada.Davant de la defensa, semblen candidats a la titularitat Quadri Liameed, que segueix malgrat les nombroses ofertes que ha rebut, i Adri Lledó, procedent del Terrassa. A més, ha arribat també Juanan Casanova per aportar un plus de qualitat a la sala de màquines, després d’un paper important a l’Alcoià, de Primera RFEF. També buscaran el seu espai Iker Garcia, que arriba del Sant Andreu, i el renovat Musa Isah.On hi ha una remodelació total és a la davantera, en la qual Guillem Naranjo, arribat del Saragossa, sembla destinat a ser el nou golejador, acompanyat pel lleidatà Adri Gené, que torna al club per ser un dels líders d’un atac en el qual també buscaran ser importants Diego Iglesias (Cartagena B), Fran Pérez (Ursaria) i Unai Garcia (UD Logronyès).Així, el conjunt blau aspira a ser un equip que pugui desplegar un joc combinatiu i també adaptar-se als camps més farragosos, un dels talons d’Aquil·les els últims anys d’un Lleida que no es retrobarà amb la seua afició fins a la jornada 5, amb la visita del Sabadell, després de disputar tota la pretemporada fora pel canvi de gespa del Camp d’Esports i que els dos primers partits com a local, davant d’Atlètic Balears i Cornellà, s’hagin de jugar a porta tancada.Precisament, els tres descendits de Primera RFEF seran els primers a visitar el feu lleidatà. Tant Sabadell com Atlètic Balears parteixen com a clars candidats a l’ascens en una Lliga com sempre molt oberta, amb altres aspirants a la zona alta com Sant Andreu, Terrassa o un Badalona Futur marcat per la inestabilitat. El grup es completa amb els sempre difícils filials d’Espanyol, València, Elx i Mallorca, aquests dos últims com dos dels quatre ascendits de Tercera.