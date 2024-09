Debut amb empat del Lleida (0-0)

Publicat per COLAU OBRADOR Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb domini dels lleidatans, on marcaven el ritme del partit i controlaven el joc. Passats els primers minuts, Naranjo ha estavellat una rematada de cap al pal, en la primera aproximació a l'àrea dels blaus.

Al minut 16 els locals han arribat a l'àrea del Lleida per primer cop, amb un xut que ha marxat pel costat de la porteria. Passat l'equador de la primera part el Lleida s'ha instal·lat a camp contrari, amb molts moments en què tenia tots els jugadors de camp passada la línia de migcamp. Al minut 27 hi ha hagut una doble ocasió del Lleida on Naranjo ha tingut una rematada que el porter Eivissenc ha refusat i Adri Gené ha intentat una segona oportunitat, però que no ha pogut concretar.

Quan faltaven deu minuts per acabar el primer temps, els locals han estat a punt de marcar amb una rematada que s'ha topat amb el travesser. Tot i aquesta ocasió, el Lleida no ha parat d'atacar i d'apretar a dalt. La primera part ha acabat amb empat a 0.

La segona part ha començat amb la mateixa empenta del Lleida, quan abans del minut 10 ha tingut Unai una de les ocasions més clares del partit, però que ha sortit pel costat de la porteria en un gran xut creuat.

Fins al minut 65 no han arribat els primers canvis, on han entrat al terreny de joc Estacio i Juanan per Òscar Rubio i el golejador Unai Garcia. Just després dels canvis, una jugada combinada entre Adri Gené i Adri Lledó després d'una recuperació de Quadri ha estat a punt de culminar Naranjo.

Tot i el domini lleidatà, l'Eivissa ha format un bloc defensiu quasi impenetrable que el Lleida no ha pogut sobrepassar durant gran part de la segona part. Faltant menys de 10 minuts per acabar el partit el Lleida ha estat a punt de marcar després d'una centrada des d'una falta al caire de l'àrea.

Al minut 86 ha entrat Fran Pérez, substituint a Naranjo en un canvi que ha donat cames fresques a la punta d'atac blava. Els últims cinc minuts, ja en l'afegit, el Lleida ha atacat amb tot a l'equip local que han començat a perdre temps. El partit ha acabat amb l'empat inicial.

El Lleida empata en el seu debut en lliga però deixant bones sensacions. Un punt en un camp complicat i que ja té el cap en el pròxim partit, que es jugarà al Camp d'Esports a porta tancada, el pròxim dissabte a les set i mitja de la tarda contra l'Atlètic Balears.