Els empaten un 2-0

Publicat per MARC PERELLÓ Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va empatar en el seu penúltim partit de la pretemporada, l’últim davant de la seua afició i davant de la Pobla de Mafumet, equip que jugarà la pròxima temporada a la Lliga Elit. Des dels primers minuts, el Mollerussa es va mostrar amb ganes d’anar a buscar la victòria, a pesar que el seu rival avisava amb dos arribades en els primers compassos.

L’equip del Pla va disposar de diverses ocasions de gol al primer temps, però el marcador no es va moure. Després del descans, el Mollerussa va continuar portant la iniciativa i primer Boateng (67’) i després Jofre Graells (71’) col·locaven un 2-0 que semblava encarrilar el matx per als locals. Però en els últims minuts el Pobla de Mafumet empatava amb dos gols de Pau Ortega en dos ocasions al contraatac, amb dos arribades letals i molt seguides en els minuts 85 i 87. Després d’aquests dos gols de la Pobla, el Mollerussa continuava disposat a tornar a avançar-se en el marcador per sumar la primera victòria en amistosos aquest curs.Abans del final del xoc, hi va haver una nova jugada molt discutida pel conjunt local. El capità del Mollerussa, Putxi, enviava una pilota mesurada a l’àrea rival, on estava Jofre Graells buscant una rematada de cap davant de la presència d’un defensor vermelló, i posteriorment el davanter del Mollerussa queia a l’àrea del Pobla de Mafumet. El col·legiat del partit va considerar que no hi havia res punible en aquesta acció que el Mollerussa va reclamar com a penal. Amb aquesta acció s’arribava al final del matx.

Moha: “Veig l’equip cada vegada més preparat per a la Lliga”

El tècnic del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, va fer una valoració positiva del test. “L’equip ha fet un partit intel·ligent, sabent el rival que tenia al davant, un equip jove i psicològicament preparat, perquè ens ha lluitat el partit fins al final”, va començar explicant.Sobre la plantilla, amb moltes cares noves, va assenyalar: “És un equip que manté peces de l’any passat, jugadors amb experiència, i joves que han arribat i que estan mostrant una bona versió. Tinc bones sensacions amb aquests primers partits que hem jugat, i estem cada vegada més preparats per a l’inici de Lliga”. El tècnic es va mostrar optimista: “L’equip cada vegada demostra més ser capaç de trobar la manera de jugar que l’ajudi al que tots volem, que és guanyar.”