L'Atlètic Lleida cau a domicili davant del Fraga

L’Atlètic Lleida va tancar ahir la pretemporada amb una derrota per 1-0 davant del Fraga, equip del grup 17 de Tercera RFEF. Malgrat la derrota, l’equip lleidatà va acabar el partit amb bones sensacions i amb la mirada posada en el debut a Tercera RFEF, que tindrà lloc diumenge vinent davant la Fundació Esportiva Grama.

En el primer temps, els de Cappont van començar dominant la possessió, mentre que el seu rival es mantenia tancat enrere amb una defensa compacta. No obstant, un error defensiu de Marc Vales en el minut 14 va permetre que César avancés el Fraga (1-0).Després del gol, els de Gabri van mantenir la pressió i van generar bones ocasions, però no van estar encertats de cara a porta. Així mateix, en els minuts finals del primer temps, Boris va rematar una pilota solta dins de l’àrea i la va enviar al fons de la xarxa, però va ser anul·lada per fora de joc. Posteriorment, Wilber tornaria a marcar, però, de nou, l’assistent invalidaria la jugada i l’Atlètic Lleida arribaria al descans per sota en el marcador.En el segon temps, el partit va seguir el mateix guió, amb un Atlètic Lleida decidit a donar la volta al marcador i un Fraga que continuava tancat al seu propi camp. Amb el discórrer dels minuts, el tècnic dels lleidatans, Gabri García, va donar entrada a alguns canvis per donar una empenta al seu equip i buscar l’empat, però no van ser capaços de generar grans ocasions de perill.A l’equador de la segona meitat, els de la capital del Segrià continuaven dominant amb solvència el joc i la possessió, però no van poder trobar la fórmula per doblegar el conjunt aragonès. D’altra banda, cap al final del partit, el conjunt blau va veure com, a poc a poc, se li escapava el matx i va tornar a apujar la intensitat. L’Atlètic Lleida ho va intentar fins a l’últim segon, però no va ser capaç de superar la defensa del Fraga, que va acabar sent clau per donar la victòria als seus.