Márquez torna a dalt de tot

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Márquez (Ducati) es va retrobar ahir amb la victòria en una cursa de MotoGP a l’imposar-se amb autoritat en l’esprint del Gran Premi d’Aragó. El lleidatà va triomfar gairebé tres anys després que ho aconseguís per última vegada, l’octubre del 2021, al Gran Premi de l’Emília-Romanya, i havent aconseguit fins a 5 segones posicions en esprints. Va ser la seua primera victòria en l’anomenada cursa curta, que va dominar de principi a fi per aconseguir un còmode avantatge respecte a Jorge Martín (Ducati) i Pedro Acosta (KTM). Martín és el nou líder del Mundial, amb 3 punts d’avantatge sobre Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), que va ser novè. D’altra banda, Àlex Márquez (Ducati) va fregar el podi i va acabar en la quarta posició. No va fallar Marc Márquez a la sortida, va arrancar com una exhalació per posar-se líder des dels primers metres, mentre que la moto de Bagnaia es va creuar al mig de la pista. El pilot lleidatà va tirar amb força i en el segon parcial tenia 6 dècimes d’avantatge sobre Martín. El vuit vegades campió del món va deixar clar que no volia sorpreses i va forçar el ritme per intentar aconseguir la primera victòria després de més de 1.000 dies, encara que fos en un esprint. Amb Marc Márquez com a líder, Martín es va anar consolidant en la segona posició, davant d’Acosta, un trio que va començar a posar distància respecte a la resta del grup principal, en el qual Bagnaia era quart, però sense donar mostres de poder seguir al capdavant. Márquez es va mantenir ferm en el liderat, secundat per Martín i Acosta, mentre que Bagnaia va mostrar no poder mantenir el ritme i a la quarta volta, després de cometre un error de traçada, es va veure superat pel lleidatà Àlex Márquez i Miguel Oliveira (Aprilia), amb Brad Binder (KTM) enganxat. Binder va aconseguir el seu objectiu en la sisena volta i va relegar el vigent campió a la setena posició. La cursa estava sentenciada, amb un Marc Márquez líder en solitari, davant de Martín i Acosta, i un Bagnaia que gradualment va anar perdent posicions fins a acabar novè. Marc Márquez també va firmar la pole a MotorLand, la segona de la temporada per al pilot de Cervera. Márquez es va imposar amb autoritat a tots els seus rivals en unes condicions molt canviants per la pluja, però que li van permetre fer un millor temps de 1:46.766 amb el qual va avantatjar en més de 8 dècimes els seus immediats perseguidors, Pedro Acosta, Francesco Pecco Bagnaia i Jorge Martín. Al seu torn, Àlex Márquez va firmar el cinquè millor crono dels pilots de MotoGP. L’últim cop que Marc Márquez va firmar la pole, al Gran Premi d’Espanya, va acabar segon, darrere de Bagnaia. El brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, va firmar el segon millor temps a la categoria de Moto2, només darrere de Dixon (Kalex).

“Benvingut sigui tornar a comptar amb la pressió de ser el favorit”

“És una mica estrany perquè ho celebres però no, perquè diumenge és el dia important. Però em quedo amb el que diu l’equip, que és un pas més en aquesta evolució. Hem fet un gran dissabte, un cap de setmana perfecte i toca rematar-ho. He tingut un avís en el revolt 1 i en el 12 de la primera volta que m’ha fet estar més alerta”, va dir Marc Márquez després de la victòria. “Sí que sembla ser una carrera que només puc perdre i he de saber gestionar la pressió. Benvingut sigui el problema de poder ser el favorit. És una cosa que feia temps que no tenia”, va afegir. “Al final m’agradaria estar en la posició de Bagnaia, que va bé a tot arreu i pateix en una cursa”, va sentenciar sobre les seues opcions al Mundial de MotoGP.