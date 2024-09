«Volem tornar el club a la seua millor història»

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A nivell esportiu quines expectatives té aquesta temporada?

En qualsevol circumstància ens plantegem tornar el club a la seua millor història i que assoleixi les categories que li corresponen. I en aquest sentit, les expectatives són bones.

Serà la seua tercera temporada completa al capdavant del club. Es complirà la dita que a la tercera va la vençuda i per fi s’ascendirà?

Tant de bo sigui així. Hi ha una dita que diu que per existir cal insistir. I en això estem. Des de la nostra entrada al club hem demostrat any rere any la nostra intenció de millorar.

Veient la plantilla i analitzant jugador per jugador, sembla que s’ha fet un salt de qualitat. És indubtable que aquesta plantilla pinta bastant bé, encara que després caldrà demostrar-ho al terreny de joc.

Sí, tota la nostra estratègia de captació de jugadors s’ha basat a resoldre problemes i carències de la temporada anterior i proporcionar a l’entrenador els mitjans més adequats perquè pugui plasmar la seua idea de joc.

Parlem ara de l’apartat econòmic. És optimista que es resolguin aviat tots els temes referents als deutes amb Hisenda i Seguretat Social?

Sí, soc optimista perquè tal com estem treballant des de fa temps, amb serietat i esforç, no hi ha una altra possibilitat.

Un altre assumpte pendent és el de la relació amb l’equip de govern de la principal institució de la ciutat. En el desacord amb la Paeria veu possible una reconciliació?

Veurem. Als diferents llocs on vaig estar abans ja vaig demostrar una capacitat d’adaptació i de voluntat d’integració al lloc i el seu entorn. Però també dic que per a les reconciliacions es necessiten dos voluntats. Ningú em pot acusar de tenir intencions polítiques o d’un motiu que impedís portar a terme una negociació, salvant certs marges, esclar.

Augmentar la massa social és un altre dels objectius que s’han fixat. Quina xifra d’abonats creu que és possible assolir aquesta temporada?

La massa social s’augmenta amb la comunicació de valors, de credibilitat i de respecte. Estem ara mateix en 2.200 [aquesta era la xifra quan es va fer l’entrevista a començaments de setmana]. Seria bonic arribar als 3.000 i crec sincerament que ho podem aconseguir.

Finalment, quin missatge li enviaria a l’afició?

Li voldria enviar un missatge de pau social. Que lluitin pel que és seu, millorant una part de la ciutat milloren la resta. Que aprenguin a estimar-se perquè els altres els estimin tal com són. El Lleida CF és un vehicle de promoció d’una ciutat, d’un territori, de tot un poble. També el mateix que acostumo a dir als jugadors: que gaudeixin. Si podem disfrutar, s’aconseguirà tot el que ens proposem.