Borges i Balaguer, a la final

Publicat per SegreFrancesc Gasull Verificat per Creat: Actualitzat:

El Borges i el Balaguer van avançar ahir a la final de la Copa Lleida de futbol amateur, que es disputarà al Complex Esportiu Antoni Palau de Torrefarrera, a l’imposar-se als seus rivals en semifinals.

En la seua semifinal, el Borges va vèncer el Tàrrega, de Segona Catalana, amb un solitari gol en pròpia meta de Lluís en el minut 86, després que aquest intentés cedir la pilota al seu porter amb el cap (0-1). Malgrat la victòria dels de les Garrigues, el Tàrrega també va tenir grans ocasions i fins i tot va arribar a anotar un gol que va ser anul·lat per fora de joc.En els compassos inicials, el Tàrrega va acaparar les ocasions, però el bon rendiment del porter del Borges, Enric Puiggròs, i l’assistent, que va assenyalar fora de joc en el gol de Vargas, van mantenir la igualtat. Cap al final del primer temps, el Borges va tenir la seua primera gran ocasió a les botes de Sidi, però aquesta va acabar sent atrapada amb facilitat per Guti, el porter del Tàrrega, i el partit va arribar al descans amb empat a zero.En el segon temps, els blaugranes van tornar a la càrrega, però, de nou, una gran actuació del porter visitant evitava que els de l’Urgell poguessin avançar-se en el marcador. Finalment, en el minut 86, un error del central del Tàrrega Lluís en una cessió al seu porter va acabar amb el gol del Borges (0-1) i va certificar el pas a la final dels de Sergi Reig.

En l’altra semifinal, el Balaguer va aconseguir doblegar l’Alcarràs, també de Segona Catalana, al golejar-lo per 5-1. Al contrari que el Borges, el Balaguer no va donar lloc a les sorpresa i en el minut 10 va obrir el marcador amb un gol de Nabil (0-1), que va encarrilar l’eliminatòria. En els minuts posteriors, el club de la Noguera va tornar a colpejar i amb els gols d’Angerri i Solanes el Borges se’n va anar al descans amb un còmode avantatge de 3-0.A la segona part, els minuts van anar passant i el Balaguer no era capaç de trobar la porteria defensada per Marc Martín. Tanmateix, en el minut 75 va tornar a aparèixer el seu golejador, Nabil, que va arribar al club de la Noguera aquest estiu procedent de l’Alguaire, per anotar el 0-4. Tan sols tres minuts després, el mateix Nabil va tornar a trobar la porteria rival per firmar el seu hat-trick (0-5) i tancar la golejada del seu equip. Després del cinquè gol dels visitants, els locals van aconseguir provocar un penal i en el minut 84 Sergio García va anotar el gol de l’honor que establia l’1-5 definitiu i donava el pas a la final de la Copa Lleida al BalaguerAra, Borges i Balaguer, dos conjunts que disputaran la Primera Catalana aquesta temporada 2024/2025, s’enfrontaran el 8 de setembre a Torrefarrera a la final de la Copa Lleida i intentaran aixecar un títol, el vigent campió del qual és l’Atlètic Lleida, que actualment milita a la Tercera Federació.

Organyà, Coll de Nargó i Tremp són els finalistes

Organyà i Coll de Nargó van passar ahir a la final de la Copa Pirineus, on ja els espera el Tremp, després de jugar la tornada de les eliminatòries i imposar-se als seus respectius rivals.Per la seua part, l’Organyà va aconseguir passar a la final al remuntar un 0-2 inicial de la Seu d’Urgell i doblegar els seus rivals en una emocionant tanda de penals. La Seu arribava al matx amb avantatge després d’imposar-se en l’anada per 1-0, però, malgrat avançar-se en el duel de tornada, no va ser capaç d’aguantar el marcador i el rival va acabar emportant-se el partit.D’altra banda, Oliana i Coll de Nargó van empatar a un en un xoc igualat, però en el qual el Coll de Nargó partia amb avantatge després de vèncer el seu rival per 5-2 en el partit d’anada.Per la seua part, el tercer finalista, el Tremp, va vèncer dissabte passat el Rialp per 5-0 i això sumat al 0-2 de l’anada certificava el pas a la final dels del Pallars Jussà.Ara, Organyà, Coll de Nargó i Tremp s’enfrontaran en una final que tindrà un format de triangular i en la qual jugaran tots contra tots. Segons la Federació Catalana de Futbol, s’espera que el guanyador es conegui entre el 7 i el 8 de setembre.