Jornet conquereix els Alps

Kilian Jornet continua superant els reptes que es posa al davant i ahir en va completar un dels que l’han portat més al límit, ascendir els 82 pics de més de 4.00 metres dels Alps en només 19 dies. L’atleta de la Cerdanya va partir el passat dia 13 d’agost de Saint-Moritz (Suïssa) i ahir va culminar el seu objectiu als Écrins (França), amb el balanç de més de 1.200 quilòmetres, gairebé 268 hores d’activitat, 75.344 metres de desnivell positiu i una mitjana de 5 hores i 17 minuts de descans després de cada etapa. D’aquesta forma, Jornet va rebaixar de llarg el rècord dels italians Diego Giovannini i Franco Nicolini que, el 2008, van coronar tots els quatremils en 60 dies.

El projecte Alpine Connections donava continuïtat al que Jornet va completar l’any passat al Pirineu, on va unir 177 cims de 3.000 metres en 8 dies. “Aquest és un dels projectes més brutals que he fet mai, tant a nivell físic com tècnic i mental. He hagut d’estar concentrat totalment durant gairebé 20 dies, però ha estat increïble i el que recordo són les albes, les postes de sol i tots els amics que m’han acompanyat a les muntanyes”, va assenyalar ahir Jornet. Així, durant aquests dies ha compartit jornades d’escalada i esquí amb companys com Alain Tissier, Jordi Tosas, Jules Henri, Philipp Brugger, Mathéo Jacquemoud i Vivien Bruchez, entre d’altres.Ha coronat cims amb els quals manté una especial relació com el Cerví (4.478 metres), també conegut com a Matterhorn, on el 2013 va aconseguir el rècord de l’ascensió més ràpida, pel vessant italià, amb un temps de 2:52:02. En l’etapa de dijous passat, que li va oferir 30 hores d’activitat, va assolir 16 cims, entre aquests el Mont Blanc, el sostre dels Alps, de 4.808 metres; el Mont Maudit i l’Aiguille de Bionnassay. En la penúltima etapa, divendres, l’esperaven 92 quilòmetres amb bicicleta i 17 d’escalada per pujar en 4 hores el cim del Gran Paradiso, a Itàlia. Després va córrer 20,5 quilòmetres per tornar a França, a Val d’Isère, on va descansar 7 hores a l’espera de culminar entre dissabte i ahir el seu repte amb els dos últims cims que li quedaven, Barre des Écrins i Dôme des Écrins. El següent pas serà processar les dades i les mostres que ha recollit un equip científic per establir com han evolucionat diferents paràmetres fisiològics de Kilian Jornet durant aquests 19 dies d’activitat.