Ataquen Àlex Márquez

El cerverí Àlex Márquez va emetre ahir un comunicat a les seues xarxes socials defensant-se de les crítiques que el van acusar de tirar a propòsit l’italià Francesco Pecco Bagnaia durant el GP d’Aragó.“Després de veure algunes declaracions, m’agradaria explicar el següent: mai no provocaria un xoc amb cap altre pilot de forma deliberada, ni acceptaré que se me n’acusi, no va amb el meu ADN ni amb el d’aquest esport”, va sentenciar el lleidatà en l’escrit, després que fins i tot el mateix Bagnaia insinués que no va intentar evitar el contacte.

“És preocupant que hi hagi pilots que facin segons quines coses. Quan era dins vaig notar un cop de gas, i no va parar d’accelerar fins que em va tirar”, va declarar després de la cursa el vigent campió de MotoGP, que per la seua caiguda queda ara a 23 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. “El pitjor de tot, el que em fa emprenyar més, són les dades. Revelen que, després del contacte, va passar d’accelerar del 40 al 60 per cent. És perillós córrer amb algú que fa aquestes coses”, va afegir de forma molt dura Bagnaia, que la temporada que ve serà el company del seu germà Marc –guanyador a Aragó– a l’equip oficial de Ducati.En l’acció, Márquez va entrar passat al revolt 12 i Bagnaia va aprofitar per intentar avançar-lo per fora al 13. Tanmateix, els dos van xocar i van protagonitzar una aparatosa caiguda, que no va deixar conseqüències físiques a cap dels pilots. A més, els comissaris van catalogar la caiguda com un “incident de cursa” i no van sancionar ningú.