Dos ors, una plata i un bronze en un mateix dia per al triatló espanyol

La gallega Susana Rodríguez, juntament amb la seua guia Sara Pérez i Dani Molina (Alcàrria), van tocar la glòria a París al proclamar-se campions paralímpics de triatló en les seues respectives categories, en una jornada en la qual la manxega Marta Francés també es va penjar la plata i el menorquí Nil Riudavets, el bronze.

Un dia després del que s’havia previst a causa de l’ajornament del dia de disputa per la mala qualitat de l’aigua del Sena per a la pràctica de la natació, els triatletes van poder competir en un marc incomparable.D’altra banda, Sheetal Devi és el nom del moment en els Jocs Paralímpics de París. Es tracta d’una jove de tan sols 17 anys que ha deixat la que serà, sens dubte, la imatge de l’esdeveniment parisenc. Al marge del seu resultat esportiu, pendent que aquest dijous torni a competir en els vuitens de final de tir amb arc obert compost individual, l’índia ha viralitzat el seu llançament perfecte a una diana sense braços, amb el peu i la mandíbula. La seua tècnica ha fet la volta la món. Sheetal Devi aixeca l’arc amb la cama dreta, estira la corda amb l’espatlla i deixa anar la fletxa gràcies a la força de la mandíbula. Una manera de tirar tan complicada i impactant com peculiar.